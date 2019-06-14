'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'
|14 Haziran 2019 11:53
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ATM Memurlarına da ödenen rakamları açıklayan Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, 2 kişinin Mucur İlçe Belediyesinde görülmediğini ama maaşlarını aldıklarını söyledi. Halkın onay vermediği konulara girmeyecekleri ve ötekileştirmeyeceklerini anlatan Belediye Başkanı Yılmaz, "Makamlar kimsenin şahsi malı değil, halkın oyları ile hizmete talip olunan makamlarda yapılan tüm icraatları anlatıyoruz. Mucur Belediye Başkanı olarak yaptığım her davranışı takip etmenizi rica ediyorum. Makam odasında dahi kapı ve pencere kapalı olursa 5 dakika oturamıyorsun."diye konuştu.
Mucur İlçe Halk Eğitim Merkezinde toplantı düzenleyerek kendinden önceki dönemi anlatan Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, kendisine doğrusunun ve yanlışın halk tarafından söylenmesini istedi.
Belediye binası ve tesislerini gezerek devraldığı şekli kayıt altına alıp sonra ilçe halkına düzenlediği toplantılarda izlettiren Belediye Başkanı Yılmaz, "Devraldığımız alanları şimdide kendinize vakit ayırıp gidin ve gezin, belediye alanlarında çalışan işçiler kendi alanları gibi devlet alanlarını kullanmışlar. İstihdam oluşturmak için açtığımız kilit parke fabrikamız dahi kullanılamaz hale gelmiş, gece uykularım kaçıyor. Bazı tesis ve alanlarımız kullanılamaz hale gelmiş."ifadelerini kullandı.
Belediye Borçlarını da açıklayan Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü;
Eksik olan her alanı tadilattan geçirerek düzenlemesini yapacağız. İşçi ve memurun yeri ile oynamayacağım diye seçim kampanyalarımda söz verdim. Öyle bir duruma gelmiş ki alınan personelin tamamı teknik personel olmuş. Yaşanan durumla ilgili iç denetçi ve müfettiş talep ettik. Alınan meclis kararlarına göre hiçbir personel norm kadroya uymuyor. Benim imzan olmadan hiçbir meclis üyesi alınan kararlara imza atmasın. Hiç kimsenin zor duruma düşmesini istemiyorum.
ATM Memurlarına 137 milyar 654 bin lira ödenmiş
İsteyen herkese belgelerini vereceğim. ATM Memuru olarak adlandırılan ve işe gelmeden maaş alan 2 kişiye 137 milyar 654 bin lira ödeme yapılmış. Bu arkadaşlar, Mucur İlçesinde yoklar. Seçim öncesi gelmiş bir tanesi görevlendirme yapılmış gözüküyor. Belediyeye gelmeden maaşlarını almışlar. Şuanda Mucur Belediyesi fazla personel çalıştırıyor. Bizler madden ve manen usulsüzlük yapmayacağız. Kilit parke çalışması için ödenen bedel belediye hesaplarında yok.
İlçe Belediyesinin genel toplam borcu 43 milyon 176 bin 248 lira
Belediye Genel Borcu 43 milyon 176 bin 248 lira Allah rızası için Mucur için çalışacağız. Çalışmamızı ise hiçbir beklenti olmadan yapacağız. Resmi açıklanan rakamlarla konuşuyorum. Emlak ve su alacağımız var. Tahsilat yapmaya çalışacağız. Harcamalarımız Mucur halkına açık olacak.
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