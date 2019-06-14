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İzmir'de denizden ceset çıktı
İzmir'de Gündoğdu Meydanı civarında denizde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için adli tıpa gönderildi.
|14 Haziran 2019 11:58
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kordon boyundaki Gündoğdu Meydanı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, polise denizde bir erkek cesedi olduğunu bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, cesedi karaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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