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Deniz veya havuza girecekler dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, deniz ve havuza girecek olan vatandaşlara uyarılarda bulundu.
 14 Haziran 2019 12:07
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Deniz veya havuza girecekler dikkat

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Deniz ve havuz sonrası bir çoğumuzun kulağına su kaçmıştır. Bunu çıkarmak için türlü yöntemler uygulamışızdır. Bazen başarılı olup, bazen de kulağımız dolmuş ve ağrı yapmıştır. Bu problemi yaşamamak için öncesinde basit önlemler almak mümkün. Genelde tatil yerleri büyük sağlık merkezlerine uzak olduğu için ve uzman doktora her saatte ulaşmak mümkün olmadığı için tatil zehir olur" dedi.

Dr. Yıldırım, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Öncelikle kulak kanalında alerjik yapısı olanlar, kulak kanalı sık kaşınan kişiler, Daha önce kulak kiri temizliği yaptıranlar, Daha önce kulak ameliyatı olanlar, Daha önce kulak kanalının tıkanmasına bağlı problem yaşayan kişiler. Tatile gitmeden önce bir KBB uzmanına giderek kulaklarını kontrol ettirmeli. Kulak kanalındaki kirleri temizletmeli, aksi takdirde tatilde kulağa su kaçınca su ile temas eden kulak kiri kulağı tıkayarak rahatsızlık hissi verir. Kulak ile oynandıkça kulak ağrımaya ve tıkanmaya başlar ve tatil de sancılı zamanlar başlar, sonrası malum. İlk olarak kulak kanalı yapısı çok hassas olduğu için fazla oynamak ve karıştırmak başlı başına olumsuz etkiler. Onun için kulak kanalı içerisine hiç bir şey sokmayın. Tıkanan taraf üzerine yatarak kulak kanalındaki su, kulak kiri vb. maddelerin yer çekiminin etkisi ile çıkmasını bekleyin. Kulağa soğan suyu, zeytinyağı gibi maddeler dökmeyin. Kulak kanalının görünen kısımlarındaki kulak kiri vb. akıntıları yumuşak peçete ile temizleyin. Deniz ve havuza girmeden önce kulakları da kapatan kaliteli bir bone kullanın, kulak kanalına kulak tıkaçları kullanmayın-tıkaçlar su alarak kulak kanalının şişmesine, sulanmasına ve tıkanmasına başlı başına sebep olur, kulak problemi olanlar tatil öncesi KBB uzmanına gitsin, kirli havuz ve denizlere girmeyin, fazla sıcak suya girmeyin, sıcak su bazı kulaklarda kaşıntı ve sulanma yaparak kulaklarda mantar oluşturur. Sudan çıktıktan sonra bir kaç zıplama ve hoplama hareketi yapın, saç kurutma makinesini kulağınıza tutmayın, kulak çöpleri kullanmayın, yumuşak peçete ile dış kulak girişindeki ıslaklıkları temizleyebilirsiniz. Ne zaman doktora gidilmeli: işitme kaybı, kulakta sancı ve ağrı, kulak kepçesine dokunduğumuzda ağrı, baş dönmesi ve ateş varsa en yakın KBB uzmanına gitmelisiniz."
İhlas Haber Ajansı
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