Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gidecek
|14 Haziran 2019 12:10
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tacikistan ziyaretine paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 14-15 Haziran tarihlerinde Dönem Başkanı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'yi ziyaret edecektir.
'Güvenli ve Daha Müreffeh Bir AİGK Bölgesi İçin Ortak Vizyon' temasıyla düzenlenen zirvede, askeri-siyasi, ekonomik, insani ve çevresel konular ile yeni sınama ve tehditler başlıklarında sürdürülen konferans faaliyetleri ele alınacak, ileriye yönelik hedefler tespit edilecektir.
Cumhurbaşkanımız, Tacikistan'da zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın Tacikistan'da katılacağı AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bölgesel konuların en üst düzeyde ele alındığı etkili bir mekanizma işlevi görüyor. Türkiye hem kendi çıkarlarını korumak hem de ortak coğrafyada ve tüm dünyada istikrar, güvenlik, barış ve dostluğa katkı sunmak üzere her platformda çok taraflı iş birliği ve etkin diyalog içinde çaba sarf etmeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
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