1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da yeni fabrika yatırımı

Uluslararası hidroelektrik santral işletmecisi Energo-Pro Grubu, Ankara'da türbin, jeneratör ve hidroelektrik santral ekipmanı üretecek olan fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.
 14 Haziran 2019 12:13
Yazdır
Ankara'da yeni fabrika yatırımı

Uluslararası hidroelektrik santral işletmecisi Merkezi Prag'da bulunan Energo-Pro Grubu, Ankara'da türbin, jeneratör ve hidroelektrik santral ekipmanı üretecek olan fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen fabrikayı Grubun bünyesinde bulunan Litostroj Turkey şirketi işletecek. Yapılan bilgilendirmede; yapılan yatırımın tutarı ise 25 milyon euroyu bulurken, türbin ve jeneratör üretiminde en modern teknolojilerin kullanılacağı fabrikanın ana makineleri Çekya'dan geldi.

CEO Pavel Vana: "Türkiye özel sektörü yüksek seviyede rekabetçi ve dinamik"

Açılışta konuşma yapan Energo-Pro Grubu'nun CEO'su Pavel Vana, "Bu yatırımla Türkiye'ye Orta Avrupa'nın türbin imalatı alanındaki geleneksel teknik uzmanlığını getiriyoruz" dedi.

Çekya'nın hidrolik türbin üretiminde yüzyıldan uzun geçmişine dikkat çeken Vana; uygun koşullar sunarak ülkeye uzmanlaşmış üretim teknolojileri getirmeyi amaçladıklarını ekledi. Türkiye iç piyasası kesintisiz olarak güçlü bir büyüme gösterdiğini vurgulayan Vana, "Türkiye özel sektörü yüksek seviyede rekabetçi ve dinamik. Ülke, sadece taşımacılık ve telekomünikasyon alanlarında değil, aynı zamanda enerji sektöründe de gelişmiş altyapısı ile gurur duyabilir".

Energo-Pro Türkiye Genel Müdürü Celal Kozumali de konuşmasında: "Ankara fabrikasının güncel olarak 53 çalışanı var ve Energo-Pro Grubu tarafından inşa edilen Karakurt Barajı ve HES Projesi için ilk sipariş üzerinde çalışılmaya başlandı. Bu sipariş çerçevesinde 44 MW gücünde iki adet Francis türbini ve 11,5 MW gücünde bir türbin üretiliyor. Türbin ve jeneratörler Litostroj Engineering şirketi tarafından tasarlandı; projeyle ilgili hesaplamalar ve dokümantasyonu ise Blanskolu mühendisler hazırladı" şeklinde konuştu.

Fabrika inşaatına 2017 Temmuz ayında başlandı. Ankara'nın merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki AS02 sanayi bölgesinde bulunuyor. Fabrikanın üç imalat holü var, alanın toplam yüzölçümü 32 bin metrekare üzerinde. Makine operatörleri ve türbin teknisyenlerinin eğitimi, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Litostroj Power şirketinde gerçekleştirildi. Jeneratör imalatından sorumlu personel, daha sonra Energo-Pro'nun Gürcistan'daki hidroelektrik santrallerinde kullanılan jeneratörlerin rekonstrüksiyonu esnasında eğitim ve pratik gördü.

Grup Türkiye'deki faaliyetlerini arttırıyor

Energo-Pro, yeni fabrikası ile Türkiye'deki faaliyetlerini de güçlendireceği bildirilirken, Grubun odak noktası, yeni hidroelektrik santrallerin inşası olacağı belirtiliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayramda akaryakıta 3,5 milyar lira harcandı
14 Haziran 2019 11:22		 Dalbastı kirazının fiyatı üreticisini sevindirdi
14 Haziran 2019 11:14
Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı
14 Haziran 2019 10:14		 Dolar güne nasıl başladı?
14 Haziran 2019 07:50
Tüketiciye çifte destek
14 Haziran 2019 06:51		 Yenileme seçimi İstanbullulara tatilini erteletti
13 Haziran 2019 23:01
'Televizyon satışlarında hareketlilik bekliyoruz'
13 Haziran 2019 21:53		 Ağrı'nın kaderi tekstilkent ile değişecek
13 Haziran 2019 21:48
Ankara keçisi tiftiğinin değeri artıyor
13 Haziran 2019 21:43		 Türk teknolojisine NATO'da ödül
13 Haziran 2019 21:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
Van'da rüşvet operasyonu: 28 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayrılık sevdaya dahil 1
anketör 3
binali'nin kürdistan ve lazistan demesi 9
şalgam 3
binali yıldırım'ın ntv-star yayınında soruları alması 3
ibb calisanlarinin miting yapmasi 3
her yemeği çatalla yeme nezaketi 1
hostes 3
bayan şoför 1
sahilde yürümek 1
SON İLANLAR
Balıkesir Altıeylül SYDV Personel Alım İlanı
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Asuncion Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam