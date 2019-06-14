1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında buruk karne töreni

Yalova'da okuluna gelirken geçirdiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Aysel Akın'ın mesai arkadaşları ve öğrencileri, karne töreninde hüzünlü anlar yaşadı.
 14 Haziran 2019 12:15
Yazdır
Kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında buruk karne töreni

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne töreni, Akın'ın da görev yaptığı Mevlana İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Akın'ın görevli olduğu 4-B sınıfındaki öğrencileri, öğretmenlerinin masasına karanfiller bıraktı. Öğrencilere karneleri, Yalova Valisi Muammer Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından verildi.

Ali Tosun, sınıfta yaptığı konuşmada, Aysel Akın'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Öğrencilere seslenen Tosun, "Ağlamakla değil çok çalışarak, kitap okuyarak onun size vermek istediklerini hayata geçirerek onu yaşatacaksınız. Öğretmenimizi unutmayacağız. Öğretmenlerimizin yapmak istediklerini gerçekleştirerek onlara sevgimizi gösterebiliriz." dedi.

Tören sırasında, öğretmenlerini kaybeden öğrenciler gözyaşı döktü.

- Olay

Yalova merkeze bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu'nda görevli 36 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi sınıf öğretmeni Aysel Akın, 28 Mayıs Salı sabahı iş yerine gitmek üzere dolmuşa binmiş, okulun önüne gelince durakta inmişti. Aracın arkasına doğru yönelerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmene, F.A.A. idaresindeki 77 M 0089 plakalı minibüs çarpmıştı.

Yaralanarak sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yoğun bakımda iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü F.A.A. ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Reklam filmlerinin gözde mekanı Hürmetçi Sazlığı
14 Haziran 2019 13:47		 Vatandaşın rızası olmayan hiçbir dönüşüme başlanmayacak
14 Haziran 2019 13:37
Manisa'da deprem
14 Haziran 2019 13:27		 'Ülkeler insan hakları ihlalleri bakımından sınıfta kalıyor'
14 Haziran 2019 13:11
Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı
14 Haziran 2019 13:06		 Çobanlık yapan iki kardeşe merada güzel sürpriz
14 Haziran 2019 12:48
Test sürüşleri yıl sonu başlıyor! O mesafe 40 dakikaya düşecek
14 Haziran 2019 12:43		 Şehit Necmettin öğretmenin öğrencileri mezun oldu
14 Haziran 2019 12:31
400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi odağı
14 Haziran 2019 12:25		 Dondan etkilenmeyen yeni fasulye türü geliştiriliyor
14 Haziran 2019 12:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
Van'da rüşvet operasyonu: 28 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kol kırılır yen içinde kalır 4
kızılay 2
sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz 2
Ozan tufan 3
bizim medya imamoğlu aleyhinde uydurma haberler yapıyor 1
koyverdin gittin beni 1
yudum 1
kuru soğuk 4
bayan şoför 1
sigara içmekten bıyıkları sararan amca 1
SON İLANLAR
Balıkesir Altıeylül SYDV Personel Alım İlanı
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Asuncion Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam