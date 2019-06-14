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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
 14 Haziran 2019 12:21
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Gün ortası döviz fiyatları
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9050 5,9060
Avro 6,6640 6,6650
Sterlin 7,4290 7,4660
ANKARA
ABD Doları 5,8600 5,9200
Avro 6,6050 6,6750
Sterlin 7,3690 7,5250

Anadolu Ajansı
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