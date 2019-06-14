1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Gelecekte tek tedavi yöntemi kök hücre olacak'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, "Kök hücre tedavisi mucize değil ancak gelecekte tek yöntem durumuna gelebilir. Kök hücre tedavisiyle kireçlenmeyi kaybetmek gibi bir ihtimal yok. Bu tedavi ile kireçlenmenin ilerlemesini engelliyoruz. Gelecekte tek tedavi yöntemi kök hücre olacak. Tabii şu anda çok ilkel seviyede." ifadelerini kullandı.
 14 Haziran 2019 12:51
Yazdır
'Gelecekte tek tedavi yöntemi kök hücre olacak'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamayla ortopedide biyolojik tedavilere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, zedelenen kıkırdak dokunun iyileşemeyeceğini ancak tedavilerle ilerlemesinin engellenebileceğini aktardı.

Kıkırdak dokunun bozulmasıyla harekette sorunların yaşandığını anlatan Prof. Dr. Bülbül, şu bilgileri verdi:

"Hastalığın ilerleyen dönemlerinde geceleri yatarken sıkça ağrı başlayabilir. Ağrı ile birlikte insanların hareket gücü oldukça azalabilir. Hastalığın şikayetleri ilk başladığı zaman eklemin çevresindeki kasları güçlendirici egzersizler yapılmalı. Yanlış spor yapan gençler, spor yaparken aşırı zorlayan orta yaşlar, çocuklarda travmaya bağlı eklem kırıkları, 7'den 70'e herkes risk altında. Eklemleri oluşturan kıkırdağın damarı, siniri ve lenf dolaşımı olmadığı için iyileşme ihtimali az.

Kıkırdak dokunun hasarlanmasında kendi kendini iyileştirmediği için kireçlenme dediğimiz artroz bulguları ortaya çıkar. Kireçlenmenin tedavilerinde ise genelde yüzde 10 cerrahi tedaviyle protez yapılıyor veya artroskopik kamerayla girilip hasarlı olan bölgeler debritman yapılıp temizleniyor."

- "Cerrahi müdahale, son çare olmalı"

Cerrahi müdahalenin son çare olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bülbül, hastaların yüzde 90'ına yakınında suni eklem sıvıları, kortizon uygulamaları ve biyolojik tedavi yöntemlerinin kullanıldığını aktardı.

Bülbül, biyolojik tedavi içinde en popüler yöntemlerin PRP, sitokin ve kök hücre olduğunu belirterek "PRP'nin suni eklem sıvılarından çok bir farkı yok. Suni eklem sıvılarının tedavide yeri olmadığı artık Amerikan Akademi tarafından ispatlandı. PRP'nin de kıkırdak iyileşmesinde artık çok fazla yeri olmadığı ispatlanmış durumda. Sitokin ise ağrılı olan kireçlenme bulgularında uyguladığımız bir yöntem. Tedaviye yönelik çok fazla bir katkısı olmasa da ağrılı dönemlerde ameliyat için erken olan hastalarda faydalı bir yöntem. PRP gibi kişinin kendi kanını alıp 37 derece cam molekülleriyle beraber bekletiyoruz. Onun içerisinde İLRA maddesi üretiyoruz. Bu madde ağrıları oldukça azaltıyor. PRP, sitokin ve kök hücre yöntemleri ağrıları azaltır, hasarın ilerlemesini önler ancak iyileştirmez." ifadelerini kullandı.

Kök hücre tedavisinin mucize olmadığını ancak gelecekte tek yöntem durumuna gelebileceğini bildiren Prof. Dr. Bülbül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kök hücre, dünyada 5-6 senedir Türkiye'de ise 3-4 yıldır yaygın olarak uygulanıyor. Fakat mucize değil. Kök hücre uygun endikasyonda, uygun insanlara yapılırsa başarı şansı yüzde 30-50 oranlı bir tedavi yöntemi. Kök hücre tedavisiyle kireçlenmeyi kaybetmek gibi bir ihtimal yok. Bu tedavi ile kireçlenmenin ilerlemesini engelliyoruz. Bir tren düşünün. Hastaları, Haydarpaşa'dan Ankara'ya giden yolda Sakarya'da indirmek için uğraşamıyoruz. Biz treni Sakarya'da bırakmaya çalışıyoruz. Şu anki yöntemlerle 55-60 yaşındaki bir kireçlenme hastası, tedaviler sonucu 30 yaşındaki haline dönemez. Gelecekte tek tedavi yöntemi kök hücre olacak. Tabii şu anda çok ilkel seviyede."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Deniz veya havuza girecekler dikkat
14 Haziran 2019 12:07		 'Kene bir seferde çıkarılmalı'
12 Haziran 2019 21:38
Aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu başladı
12 Haziran 2019 14:56		 İnönü Üniversitesi 'karaciğer nakliyle' Guinness yolunda
12 Haziran 2019 09:21
Sağlık çalışanları sokakları temizledi
11 Haziran 2019 12:04		 Ekranın uykuya olumsuz etkisi 'mavi ışık engelleyici gözlük' ile azalıyor
11 Haziran 2019 11:29
Sağlık personeli KKKA hastalığından tedavi altına alındı
10 Haziran 2019 16:34		 İnönü Üniversitesi 'karaciğer nakliyle' Guinness yolunda
10 Haziran 2019 13:28
Türkiye kanserde yüzyılın tedavisi için kolları sıvadı
10 Haziran 2019 08:28		 Kilo vermek için yılda 13,6 milyar dolar harcıyoruz
09 Haziran 2019 17:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
Van'da rüşvet operasyonu: 28 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşırtma gol 3
uzmanlar 8
yudum 1
anketör 3
binali'nin kürdistan ve lazistan demesi 9
vur vur inlesin 5
bora çiftçi FLU 1
İksx 1
13.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 8
her yemeği çatalla yeme nezaketi 1
SON İLANLAR
Balıkesir Altıeylül SYDV Personel Alım İlanı
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Asuncion Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam