1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözcü davasında karar 4 Eylül'de

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 sanığın yargılandığı davada sanıklara, savcılık mütalaasına karşı savunmalarını yapmaları için son kez süre vererek duruşmayı 4 Eylül'e erteledi
 14 Haziran 2019 13:03
Yazdır
Sözcü davasında karar 4 Eylül'de

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada sanıklara, savcılık mütalaasına karşı savunmalarını yapmaları için son kez süre verildi, duruşma 4 Eylül'e ertelendi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve sanık avukatları savcılık mütalaasına karşı savunma yaptı. Sanıklardan Mustafa Çetin ve Yonca Yücekale ile bazı sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir kısım sanıkların mütalaaya karşı savunma yaptığına ancak bazı sanık ve sanık avukatlarının savunma için süre istediğine dikkati çekerek, bu sanık ve sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarını sunmak üzere bir sonraki duruşmaya kadar son kez süre verilmesine hükmetti.

Heyet, sanıklara yeni bir süre verilmeyeceği uyarısında da bulundu.

Sanık avukatlarının, Basın Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca hak düşürücü süreden dolayı sanıklar hakkında düşme kararı verilmesi ve daha önce verilen ara kararlardan dönülmesi talebinde bulunduğunu belirten heyet, mahkemenin ara kararlarından dönülmesine ilişkin talebin hükümle birlikte değerlendirilmesine yönelik hüküm kurdu.

Gazetenin sahibi firari sanık Burak Akbay hakkındaki yakalama emri infazının beklenilmesi ve adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 4 Eylül 2019'a erteledi.

- Mütalaa

Firari sanık Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılması istenen mütalaada, diğer sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli'nin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Mütalaada, sanık Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanması isteniyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis Akademisi davasında 51 sanığa ceza
14 Haziran 2019 13:06		 Konya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
14 Haziran 2019 12:57
FETÖ'nün Düzce'deki 'yasa dışı dinleme' davasına devam edildi
14 Haziran 2019 12:54		 Bahar ve yaz operasyonlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi
14 Haziran 2019 12:23
FETÖ'nün 'yargı imamı'nın yargılandığı davaya devam edildi
14 Haziran 2019 11:45		 Darbeci subay, ihanet sevincini 'Her şey güzel olacak' mesajıyla kutlamış
14 Haziran 2019 11:25
İzmir'deki FETÖ yargılamalarında yüzlerce kişiye ağırlaştırılmış müebbet
14 Haziran 2019 10:57		 Ankara'da 18 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
14 Haziran 2019 10:37
10 ilde FETÖ'den gözaltına alınanlardan 7'si adliyeye sevk edildi
14 Haziran 2019 10:29		 MSB açıkladı! 48 terörist öldürüldü
14 Haziran 2019 09:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
Van'da rüşvet operasyonu: 28 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
binali'nin kürdistan ve lazistan demesi 9
Sözlüğe sarmak 2
e-devlet 1
Beinsports'un türkiye'den cekilmek istemesi 4
ayrılık sevdaya dahil 1
uzmanlar 8
koyverdin gittin beni 1
her yemeği çatalla yeme nezaketi 1
zenit st.petersburg 1
Fotoğraf 3
SON İLANLAR
Balıkesir Altıeylül SYDV Personel Alım İlanı
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Asuncion Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam