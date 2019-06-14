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Polis Akademisi davasında 51 sanığa ceza

Polis Akademisi sınav sorunlarının FETÖ tarafından sızdırılması davasında 51 sanığa, 1 yıl 10 ay 15 günden 9 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi
 14 Haziran 2019 13:06
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Polis Akademisi davasında 51 sanığa ceza

Polis Akademisi sınav sorunlarının FETÖ tarafından sızdırılması davasında 51 sanığa, 1 yıl 10 ay 15 günden 9 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.
Anadolu Ajansı
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