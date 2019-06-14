ASKİ'den 'şebeke suyu sağlıklı' açıklaması
|14 Haziran 2019 13:14
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünce başkentte şiddetli yağmurların ardından meydana gelen su taşkınları nedeniyle şebeke sularında risk oluştuğuna ilişkin haber ve iddiaların asılsız olduğu, şehir şebekesinden verilen içme ve kullanma sularının temiz olduğu bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ'den yapılan açıklamada, özellikle Etimesgut ilçesinde görülen şiddetli yağış ve su taşkınları sonrası şebeke sularında risk oluştuğu iddialarına ilişkin, "Etimesgut, Sincan ve tüm Ankara ilçelerimizde 9 Haziran'da meydan gelen sel felaketi dolayısıyla hastalık riskine karşı şebeke sularının kullanılmaması yönündeki haberler asılsızdır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, Ankaralıların bu tür haberlere itibar etmemesi istenerek, "Şebeke suyumuz sürekli hem kontrol edilmekte hem de denetlenmektedir. Vatandaşlarımız güvenle tüketebilir ve kullanabilir." ifadesine yer verildi.
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