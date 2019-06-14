KDK geçen yıl 17 bin 507 şikayeti karara bağladı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Devletle millet arasında bir uzlaşma, barış köprüsü olma gayretimiz iyi noktalara taşındı. 2018'de 17 bin 585 şikayet aldık, aynı yıl karara bağladığımız dosya sayısı 17 bin 507'dir." dedi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Portekiz Ombudsmanlık Kurumu iş birliğiyle yürütülen "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanın Rolünün Güçlendirilmesi Projesi"nin KDK'de yapılan kapanış toplantısında, bugün karne alan ve sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Projenin açılışının 2018'de dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapıldığını hatırlatan Malkoç, proje kapsamındaki çalışmaları anlattı. Şeref Malkoç, tecrübe paylaşımının önemli olduğunu vurguladı.

KDK'nin 2013'te çalışmalarına başladığını aktaran Malkoç, kurumun çeşitli tavsiye kararlarına imza attığını, "dostane çözüm" yoluyla yapılan görüşmelerle mağduriyetlerin giderildiğini anlattı.

Malkoç, şöyle devam etti:

"Devletle millet arasında bir uzlaşma, barış köprüsü olma gayretimiz iyi noktalara taşındı. 2018'de 17 bin 585 şikayet aldık, aynı yıl karara bağladığımız dosya sayısı 17 bin 507'dir. Hemen hemen başvuru sayısı kadar karar oluşturmuşuz. Telefonla, elektronik postayla veya yüz yüze görüşmeler sonucunda 97 bin 538 kişiye de yardımcı olmuşuz, yol göstermişiz, sıkıntısına çözüm bulmaya, derdine çare olmaya çalışmışız."

Sınavların başlangıç süresiyle ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yönelik tavsiye kararı aldıklarını hatırlatan Malkoç, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 20 yıl önce hak kazandığı emekliliği iptal edilen bir vatandaşla ilgili bir başka kararı da örnek gösterdi.

Malkoç, bu kararların çok sayıda kişiyi ilgilendirdiğini, kararlarla Danıştay'a, TBMM'ye gelecek çok sayıda dosyanın, şikayetin önüne geçildiğini belirtti.

İdarenin KDK kararlarına uyma oranın yüzde 75'lere ulaştığını bildiren Malkoç, insan odaklı ve merkezli idari kamu hizmetinin üst düzeyde olması için çalıştıklarını söyledi.

Malkoç, idarenin denetlenebilir, şeffaf, hesap verebilir olmasına katkı sunmaya gayret gösterdiklerine dikkati çekti.

Medyayla yakın ilişkiler içinde bulunduklarını ifade eden Malkoç, 2019 hedeflerinden birinin de hak arama kültürünü yaygılaştırmak olduğunu kaydetti.

- "Yeni bakış açısına ihtiyaç var"

Programda bir konuşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Avrupa Birliği (AB) projeleriyle Adalet Bakanlığının önemli çalışmalar yaptığını belirtti. Öner, insan hakları konusunda tüm dünyanın yeni bakış açısına, farkındalığa ihtiyacı olduğunu vurguladı.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır da Dilekçe Komisyonunun TBMM'nin denetim faaliyeti yapan iki komisyonundan birisi olduğunu söyledi.

Dilekçe hakkının anayasal bir hak olduğu ifade eden Satır, Karma Komisyon Başkanlığının KDK'nin yıllık raporlarını incelediğini anlattı.

KDK'nin çalışmalarının yakından takip edildiğini belirten Satır, ombudsmanlığın Osmanlı'da da var olan bir sistem olduğunu kaydetti.

Programda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, Portekiz Ombudsmanlık Kurumu Proje Lideri Miguel Menezes Coelho ile AB Delegasyonu Bölüm Başkanı Alexander Fricke de konuşma yaptı.