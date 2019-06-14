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Türkiye'nin turizmde yükselişi İspanya'yı vurdu

Almanların tatil için Türkiye'yi tercih etmesi İspanya turizmini olumsuz etkiledi. İspanyol medyası turistlerin, daha ucuz ve kaliteli olan Türkiye'yi tercih ettiğine dikkat çekti
 14 Haziran 2019 13:39
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Türkiye'nin turizmde yükselişi İspanya'yı vurdu

Almanların tatil için Türkiye'yi tercih etmesi İspanya turizmini olumsuz etkiledi. Almanların tercih ettiği İspanya'nın Mallorca bölgesi eski günlerini arar hale geldi. Yıl boyunca turizm hareketliliği yaşanan Mallorca'da oteller yüksek sezonda bile kapasitelerini dolduramamaktan yakınıyor. İspanyol Ultima Hora gazetesi idarecilere, "Mallorca'da herhangi bir ciddi hata yaptınız mı" sorusunu yönelterek yaptığı haberde turizmcilerin, "Bu sezon için bir düşüş bekliyorduk ancak şu anda yaşadığımız düşüşü asla beklemiyorduk" sözlerine yer verdi.

İndirime rağmen artış yok

Mallorca'daki otellerde Haziran ayında yüzde 15 oranında düşüş yaşandığı, bu düşüşün Almanlarda yüzde 13 olduğu kaydedildi. Haberde Temmuz ve Ağustos ayları için yapılan ön rezervasyonların da umut verici olmadığı ifade edildi. İngilizlerin de İspanya'yı terk ettiğin vurgu yapıldı. Mallorca sezon öncesi fiyatlarda yaptığı yüzde 40'lara varan indirimlerin bile çakan turistleri geri getiremediğine de dikkat çekildi.

Daha ucuz daha kaliteli

Ultima Hora gazetesi düşüş sebebinin, Türkiye'nin otel ve hizmet kalitesinde İspanya'dan daha iyi olması ve fiyatların daha düşük olmasını gösterdi. Aynı zamanda Almanya'da da yaz aylarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle insanların güneye inme ihtiyacı duymadığına da dikkat çekildi.

Thomas Cook Turizm Grubu CEO'su Peter Fankhauser, İspanya turizminde yaşanan düşüşle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'ye Mısır ve Tunus gibi ülkeler İspanya'dan daha cazip fiyatları sunuyor. Daha az para, daha kaliteli tatil imkanları bulunuyor" diyerek, düşüşün verdiği panikle yapılacak yapacağı yanlışların İspanya turizmi için intihar olacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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