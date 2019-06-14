Reklam filmlerinin gözde mekanı Hürmetçi Sazlığı
|14 Haziran 2019 13:47
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Akıllı telefon üreticileri arasında dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan Çinli teknoloji firması son reklam filmini, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen yabani kuşların göç rotası üzerinde bulunan ve deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan Hürmetçi Sazlığında çekti. Akıllı telefon üreticisi firma, Hacılar sınırları içerisinde, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları ile son olarak ürettiği akılı telefonu tanıttı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın turizme kazandırılması için projeleri arasında yer alan Hürmetçi Sazlığı her geçen gün ilgi odağı haline geliyor.
Konu hakkında bir açıklama yapan Başkan Özdoğan, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve uluslararası öneme sahip bir alan olan Hürmetçi Sazlığı ve yılkı atlarının korunması ve tanıtılması için Belediye olarak projelerimizi hazırladık. İnşallah hem ilçemiz için hem de ilimiz için bir kazanım olacak turizm projesini hayata geçireceğiz" dedi.
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