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Selçuk: Tatil, ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak bugün yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Bünyamin İlkokulu'nda öğrencilerin karnelerini dağıttı
 14 Haziran 2019 14:26
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Selçuk: Tatil, ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil

Selçuk, karneyle birlikte verdikleri yaz etkinlikleri önerilerine dikkati çekerek, "Bu etkinlikler marifetiyle çocukların kendilerini tanıyabilecekleri, hangi beceri alanlarında güçlü olduklarını fark edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Tatil kavramı sadece amaçsız ve boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil" dedi.

Selçuk, Bünyamin İlkokulu'nda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı karne dağıtım törenine katıldı. Törende, Ankara Valisi Vasip Şahin, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü de yer aldı.

Bakan Selçuk, öğrencilerden oluşan seğmen ekibiyle karşılandı. Gösteri yapan ekibi tebrik eden ve hediye veren Selçuk, daha sonra sınıfa geçip öğrencilere karnelerini dağıttı, onların heyecanına ortak oldu. Daha sonra müzik atölyesine giden Bakan Selçuk, öğrencilerden oluşan saz ekibinin seslendirdiği türküleri dinledi.

Ardından kısa bir konuşma yapan Selçuk, karne gününün kendileri için bir bayram günü sayılabileceğini ifade ederek, "Hasat günü, harman günü olarak da değerlendirilebilir. Eğitimin bir bütün olarak, sadece sınıfların içinde değil, bir hayat sahnesinde yürüyen bir iş olduğunu, evin içinde, sokakta, sosyal medyada, ailede, her yerde icra edilen bir süreç olduğunu tekrar tekrar vurguluyoruz" dedi.

Tatil açıklaması

Öğrencilere karneleriyle birlikte yaz tatili için etkinlik önerileri listesi verdiklerine işaret eden Bakan Selçuk, "Çünkü bu etkinlikler marifetiyle çocukların kendilerini tanıyabilecekleri, hangi beceri alanlarında güçlü olduklarını fark edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Tatil kavramı sadece amaçsız ve boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil elbette. Özellikle ekrandan uzak kalabilmek için 'daha iyi bir teklifiniz var mı?' sorusuna cevap vermemiz gerekir. Çocuklar, ekranlarından uzak bir şekilde ne tür faaliyetlerle karşı karşıya kalırlarsa kendilerini geliştirme imkanı bulurlar? Anne babalarıyla daha kaliteli zaman geçirirler ve yaz tatilini öğrenmenin yeni bir aşaması, yeni bir süreç olarak değerlendirebilirler" diye konuştu.

"Öğrencilerin sosyal faaliyetleri de değerlendiriliyor"

Bu yıl yine karneyle birlikte öğrencilerin okuldaki sosyal etkinliklere katılımının değerlendirildiği bir belgenin verilmesine de başlandığını söyleyen Ziya Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal etkinlik modülünün ve bu belgenin amacı çocuklarımızın sadece akademik notlar üzerinden değil, sosyal faaliyetleri, becerileri ve diğer özellikleri açısından da izlenmesi değerlendirilmesi. Rehberlik çalışmalarında bunun dikkate alınmasının imkanını sağlamış oluyoruz. Bütün bunları toplu olarak değerlendirdiğimizde de bu okulda aslında kırsal denilebilecek bir bölgede 1925 tarihinde kurulmuş bir okulumuzdayız. 103 öğrencimiz var. Öğretmenlerimizle beraber öğrencilerimizin bütünsel olarak gelişmesine nasıl hizmet edebiliriz projesini yapmaya çalışıyoruz hep birlikte burada. Bugün ben Bakan olarak böyle bir okulda bulunmaktan çocuklarımızın karne sevincini paylaşmaktan inanılmaz derecede mutluyum ve ailelerin gözlerindeki ışıltıyı fark ediyorum. İnşallah bu süreç tatil süreci de çocuklarımızın kendilerine değer kattıkları bir sürece dönüşecek. Ve çok daha mutlu, çok daha dinlenmiş bir vaziyette yeni eğitim öğretim yılına hazırlanma fırsatı bulacaklardır."

Törende öğrencilere ayrıca yaz aylarında okumaları için 'Kendine Güven ve Mimar Sinan', 'Dürüstlük ve Konfüçyüs', 'Meraklılık ve Evliya Çelebi', 'Öğrenme ve Marie Curie' kitaplarından oluşan bir kitap seti, kalem seti ve mangala da hediye edildi.


Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu
DHA
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