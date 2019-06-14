'S400 meselesi MHP açısından nettir'

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması konusunda talep edilmesi durumunda muhalefet partilerini bilgilendirecekleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "MHP açısından mesele nettir. Ancak diğer siyasi partilerimizde farklı ifadelerin olduğunu görüyoruz. Bunlar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyorsa, bu bilgi eksikliğini Dışişleri Bakanlığı eliyle gidermenin faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Bülbül, MHP'nin, herhangi bir bilgilendirmeye ihtiyaç duymaksızın meselenin Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu bildiğini ifade etti.

MHP'nin bu konuya ilişkin düşüncelerini, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin müteaddit defalar dile getirdiğini anımsatan Bülbül, "Bizler de MHP Grubu olarak, Mecliste devamlı suretle, S-400 meselesinin Türkiye açısından önemine vurgu yapıp, Türkiye'yi koruyacak, 82 milyon Türk vatandaşını koruma altına alacak, herhangi bir saldırı amacı taşımayan böyle bir hava savunma sisteminin acil ihtiyaç olarak alınması gerekliliğini ifade ediyoruz." dedi.

Bu konuda ABD'nin yapmış olduğu şantajı da reddettiklerini dile getiren Bülbül, şunları kaydetti:

"MHP açısından mesele nettir. Meselenin herhangi bir tereddüde mahal verecek tarafı bulunmamaktadır. Ancak diğer siyasi partilerimizde farklı ifadeler ve beyanların olduğunu görüyoruz. Bunlar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyorsa, bu bilgi eksikliğini Dışişleri Bakanlığı eliyle gidermenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Ancak bu bilgi eksikliğinden farklı, birtakım maksatlara matuf olarak yapılıyorsa, en azından bu bilgi verme çalışmaları da yapıldıktan sonra artık herhangi eksik bir bilgi olmadığı düşünüldüğünde, bir kısım mahfillerinin gerçek niyetlerinin ortaya koyulması açısından da faydalı olacağı kanaatindeyiz."

Bülbül, MHP TBMM Grubuna bu yönde bir talep gelmesi durumunda bunu memnuniyetle kabul edeceklerini belirtti.