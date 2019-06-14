1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası'nın beklenti anketinde, yıl sonu dolar kuru tahmini 6,43'ten 6,3015 TL'e geriledi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 15,85'e indi
 14 Haziran 2019 15:02
Yazdır
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,85'e geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,10 olan haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,91'e geriledi. Temmuz ve ağustos ayları TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,94 ve yüzde 0,91 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 16,68'den haziranda yüzde 15,85'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 15,48'den yüzde 14,88'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,34'ten yüzde 11,46'ya indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,4310'dan 6,3015'e geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre gerileyerek 6,6824'ten 6,6361'e geriledi.

Bir önceki anket döneminde 14,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi 10,6 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 22 milyar dolardan 19,2 milyar dolara düştü.

- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 0,04

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 0,3'ten yüzde 0,04'e geriledi. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye düştü.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 25,36'dan yüzde 24'e, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 25,39'dan yüzde 24,25'e indi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 18,94 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 23,65 ve 12 ay sonrası için yüzde 18,80 oldu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında geriledi
14 Haziran 2019 13:18		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
14 Haziran 2019 13:00
Gün ortası döviz fiyatları
14 Haziran 2019 12:21		 Gram altın 258 lira seviyelerinde
14 Haziran 2019 10:47
Borsa güne yükselişle başladı
14 Haziran 2019 10:03		 Dolar/TL, 5,8680 seviyesinde işlem görüyor
14 Haziran 2019 09:59
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
14 Haziran 2019 09:07		 Altın fiyatları tekrar yükselişte
13 Haziran 2019 19:38
Borsa, günü düşüşle tamamladı
13 Haziran 2019 18:19		 Altında gün sonu fiyatları
13 Haziran 2019 17:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:38 - Bakan Pakdemirli'den kanolaya destek açıklaması15:35 - Mehter takımından 'yüksek ücret' iddialarına marşlı tepki15:29 - Şehit Aybüke öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni15:22 - 'Yürüyüş dergisi'ne operasyon: Gözaltılar var15:22 - Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları başladı15:18 - İstanbul'da TOKİ kuraları 26 Haziran'da başlıyor15:15 - Evde eğitim ile okul birincisi olarak mezun oldu15:08 - CHP'li Özkoç: S400 konusunda bilgilendirmeye her zaman açığız15:02 - Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini14:55 - 24 yıl önceki karnelerini aldılar
14:51 - Samsun'un ikiz ve üçüzlerinin karne sevinci14:35 - 'S400 meselesi MHP açısından nettir'14:26 - Selçuk: Tatil, ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil14:23 - 'Halk nezdinde yargıya güven endeksi hızla yükseliyor'14:17 - Alkollü sürücünün ehliyetine 2049'a kadar el konuldu14:08 - Dev uçak turizme katkı için batırılıyor14:05 - Sözleşmeli personele vekaleten müdürlük görevi verilebilir mi?14:05 - Yeni dolandırıcılık yöntemi: Elektronik eşya tamirciliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
GSM şirketinin şifresini ele geçirip, 50 milyon kişinin bilgilerini çaldılar
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fatih Portakal 1
İksx 1
neyzen tevfik 1
anketör 3
kısır döngü 2
otobüste uyumak 2
yudum 1
bizim medya imamoğlu aleyhinde uydurma haberler yapıyor 1
Se sentir pauvre 1
vur vur inlesin 4
SON İLANLAR
Balıkesir Altıeylül SYDV Personel Alım İlanı
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Asuncion Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam