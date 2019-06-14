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CHP'li Özkoç: S400 konusunda bilgilendirmeye her zaman açığız

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Biz, hem Meclis hem de muhalefet olarak bilgilendirmeye her zaman açığız. Yeter ki kendileri gelsinler, bilgilendirsinler. Milli meselelerde birlikte hareket etmenin altyapısını hazırlayalım
 14 Haziran 2019 15:08
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CHP'li Özkoç: S400 konusunda bilgilendirmeye her zaman açığız

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması konusunda talep edilmesi durumunda muhalefet partilerini bilgilendirebilecekleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "Biz, hem Meclis hem de muhalefet olarak bilgilendirmeye her zaman açığız. Yeter ki kendileri gelsinler, bilgilendirsinler. Milli meselelerde birlikte hareket etmenin altyapısını hazırlayalım." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Özkoç, Türkiye'nin savunma alanında güçlü bir ülke olmasını çok istediklerini dile getirdi.

CHP'nin asla "S-400 almayalım" şeklinde bir açıklama yapmadığını vurgulayan Özkoç, şöyle konuştu:

"Dışişleri Bakanı, sanki muhalefet böyle bir açıklama yapmış gibi bir ifadede bulunuyor. Dışişlerinden sorumlu bir bakanın bir genelleme yapıp 'muhalefet karşı çıkıyor' gibi bir açıklamada bulunması bence sorumsuzca bir davranıştır. Milli Savunma Bakanı ile yaptığımız görüşmede olduğu gibi rahatsız olduğumuz konuyu kendisine ilettik. Amerika'nın gönderdiği mektuba gerektiği gibi bir an önce cevap verilmesi gerektiğini ifade ettik."

Daha önceki iktidarlarda dışişleri bakanlarının her ay muhalefet liderlerini bilgilendirdiklerini ve milli konularda mutabakat için hareket edilmesinin önünü açtıklarını belirten Özkoç, AK Parti iktidarlarında bu bilgilendirmenin yapılmadığını söyledi.

CHP'li Özkoç, dışişleri konusunda Meclisi bilgilendirmenin iktidarın sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda bizim herhangi bir talebimizi beklemeleri anlamsızdır. Dışişleri Bakanı'nın hem muhalefeti hem de Meclisi bilgilendirmesini her zaman arzu ederiz. Hatta bunu belirli periyotlar içerisinde yapmaları, kendilerinin bilgilendirme sorumluluğu içerisindedir. Bizim bu beklentiyi ve o söylemi reddetmemiz mümkün değildir. Biz, hem Meclis hem de muhalefet olarak bilgilendirmeye her zaman açığız. Yeter ki kendileri gelsinler, bilgilendirsinler. Milli meselelerde birlikte hareket etmenin altyapısını hazırlayalım."
Anadolu Ajansı
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