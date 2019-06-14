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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvurularını almaya başladı. Başvurular 20 Haziran'a kadar devam edecek
 14 Haziran 2019 15:22
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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvurularını almaya başladı. Başvurular 20 Haziran'a kadar devam edecek.

Öğretmenlerin 2019 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Kontenjanlar İçin Tıklayınız

Duyuru Doğrultusunda Başvuru Durumlarına İlişkin Hazırlanan Uygulamaya Erişmek Tıklayınız
Memurlar.Net
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