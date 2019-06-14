Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvurularını almaya başladı. Başvurular 20 Haziran'a kadar devam edecek
|14 Haziran 2019 15:22
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvurularını almaya başladı. Başvurular 20 Haziran'a kadar devam edecek.
Öğretmenlerin 2019 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu
Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız
Kontenjanlar İçin Tıklayınız
Duyuru Doğrultusunda Başvuru Durumlarına İlişkin Hazırlanan Uygulamaya Erişmek
Tıklayınız
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Genel Müdürlükten, İYEP görevi alanlara ek puan verilmesi için uygun görüş
14 Haziran 2019 11:02
|Şehit öğretmenler anısına, duygulandıran klip
13 Haziran 2019 15:24
|MEB, mesleki çalışmadaki 'başka il' sorunun çözmeyecek mi?
13 Haziran 2019 11:34
|MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için sonuçları açıkladı
12 Haziran 2019 17:56
|Yıldırım'dan öğretmen ve öğrencilere yönelik vaatler
11 Haziran 2019 22:31
|Öğretmen'den kız arkadaşına sıra dışı bir evlilik teklifi
11 Haziran 2019 20:11
|MEB'den, sene sonu işlemlerine dair, 16 maddelik resmi yazı
11 Haziran 2019 17:55
|Ağrı MEM'den Şeyma öğretmen için taziye mesajı
10 Haziran 2019 19:12
|Türkiye'de norm fazlası öğretmen var mı?
09 Haziran 2019 19:08
|Pasaport çıkartılan 'Tombi', İsviçre yolunda
09 Haziran 2019 16:06