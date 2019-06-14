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Şehit Aybüke öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni

Batman'ın Kozluk ilçesinde karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı'nın aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okulda eğitim öğretim yılı buruk sona erdi
 14 Haziran 2019 15:29
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Şehit Aybüke öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okulda eğitim öğretim yılı buruk sona erdi.

Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın'ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti.

İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmen iken 9 Haziran 2017 günü katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan, seslendirdiği "Mağusa Türküsü" ile gönüllere taht kuran Aybüke öğretmen için duyulan acı ilk günkü gibi taze.

Yalçın'ın adının yaşatıldığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen karne töreninde hüzün hakimdi.

- "Aybüke gibi öğretmenler cehaletin karanlığına birer aydınlık oldular"

Törene katılan Batman Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, Yalçın'ın iki yıl önce mutlulukla öğrencilerine karnelerini dağıttığını, yeniden buluşmak üzere onlarla vedalaştığını hatırlattı.

Yalçın'ın düzenlenen saldırıda şehit olduğunu anımsatan Şahin, şehit öğretmenin ruhunun kendileriyle olduğunu vurguladı.

Şahin, hain teröristlerin Aybüke öğretmeni hedef aldığını dile getirerek, "Çünkü o ve onun gibi kahraman öğretmenlerin, sarsılmaz eğitim ordularının olduğu yerde ne terör barınabilir ne de teröristler amacına ulaşabilir. Şenay Aybüke gibi öğretmenler cehaletin karanlığına birer aydınlık oldular. Şu anda onun okulunda, onun yolunda yüzlerce Aybüke yetişiyor. Kendisine ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gördüğünüz gibi teröristler asla başaramayacaklar ve başaramadılar." diye konuştu.

- Her öğrencisi birer Aybüke olacak"

Bölgedeki öğretmenlerin davasının aynı olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Bu dava cehaletle savaşma ve cehaletten beslenen teröre teslim olmama davası. Bu toprakların bereketini, huzurunu, geleceğini çalmaya kalkışanlarla mücadele davası. Bu davayı omuzlayan eğitim ordumuzun bütün kahraman evlatlarına minnettarız. Şehit öğretmen Aybüke ve şehadet makamına ulaşan tüm öğretmenlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnetle anmak istiyorum, ruhları şad olsun. Onların her öğrencisi birer Aybüke olacak."

- "Hüzünlü ve buruk bir gün yaşıyoruz"

Şehit öğretmen Yalçın'a "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirirken ut çalarak eşlik eden müzik öğretmeni Hakan Karabulut, udunu her eline aldığında şehit meslektaşının sesinin kulaklarında çınladığını söyledi.

"Hüzünlü ve buruk bir gün yaşıyoruz. Onu çok özlüyoruz." diyen Karabulut, şehidin anısına konserler düzenlediklerini aktardı.

Karabulut, "Her sahne aldığımızda acımızın üzerine maalesef acı yüklendi. Öyle güzel bir kalbi vardı ki; insanları barıştırmak, bir arada tutmak için çırpınan ve uğraşan. Tertemiz kalpli melek gibi bir insandı Aybüke. Maaşıyla sınıfına enstrümanlar aldı, öğrencileri müzik öğrensin diye. Bu kadar yüce gönüllüydü Aybüke. Kısa süren meslek hayatında öğrencilerinin geleceğine dair çok şey yaptı." şeklinde konuştu.

Onu unutmadıklarını, unutmayacaklarını ifade eden Karabulut, okulda meslektaşı adına yapılan konferans salonu ile bundan sonra eğitim alacak öğrencilerin de Aybüke öğretmeni yad edeceğini aktardı.

Edebiyat öğretmeni Nilüfer Tokmakpusa, onu ani kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirtti.

Her gün okula geldiklerinde portresiyle karşılaştıklarını, hatıralarıyla yaşadıklarını anlatan Tokmakpusa, "Aybüke'yi hiç unutmayacağız, hep yaşatacağız. İnşallah böyle acı olaylar eğitim camiasında ve tüm dünyada bir daha yaşanmaz. Neşesi her an gözümüzün önünde, kahkahası her an kulaklarımızda." dedi.

Öğrencilerinden Zehra Altun da karne almanın sevincini yaşadıklarını, Aybüke öğretmeni kaybetmenin ise üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Altun, öğretmenini çok özlediğini belirtti.

Törende daha sonra öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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