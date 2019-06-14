Mehter takımından 'yüksek ücret' iddialarına marşlı tepki
|14 Haziran 2019 15:35
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Kocaeli'de, İzmit Mehter Takımı mensupları, aldıkları ücretle İzmit Belediyesine maddi külfet oluşturdukları iddialarını marşla protesto etti.
Mehter takımı üyeleri, Tavşantepe Mahallesi Şirinevler mevkisinde enstrümanları ile yerlerini aldı.
Mehterbaşı Muhammet Özkul, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmit Belediyesini hem yurt içi hem de yurt dışında gururla temsil ettiklerini kaydetti.
Özkul, mehter takımının İzmit Belediyesine maddi külfet oluşturduğu iddialarının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Son 5 yılda kişi başı sırasıyla 50, 75 ve 100 lira ücret aldık. Geçen yıl mehter takımı ve bando olarak 63 gösteri yaptık. Bunların 16'sı bandonun 47'si ise mehter takımınındır. Aldığımız yevmiyelerden damga vergisi düşülmüş, yol yardımı, yiyecek, sigorta, eğitim ve harcırah gibi bir masrafımız da yoktur. 4-5 yıldır kıyafet, malzemelerin yenilenmesi veya tamiri de cebimizden karşılanmıştır. Özellikle il dışı ve yurt dışı gösterilere ücret talep edilmemiştir." diye konuştu.
Amaçlarının para kazanmak olmadığını anlatan Özkul, "Fedakarlık ve alnımızın teriyle kazandığımız yevmiyelerden yol ve yemek parası verip cebimizde kalan 50-60 lira, İzmit Belediyesinin bütçesini çökertiyorsa yalan yanlış bilgilerle bizi karalamak yerine 'Sizinle çalışmak istemiyoruz.' denilebilirdi." ifadesini kullandı.
Daha sonra mehter takımının mensupları çeşitli marşlar çalarak gösteri yaptı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, encümen toplantısında yaptığı konuşmada, mehter takımına bir yılda 163 bin lira verildiğini söylemişti. Bunun üzerine yerel basında mehter takımının kapatılıp kapatılmayacağı konusunda haberler yer almıştı.
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