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Antalya'da 'mavi bayraklı' plaj sayısı 203'e yükseldi

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'da, mavi bayraklı plaj sayısı 203 oldu
 14 Haziran 2019 15:40
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Antalya'da 'mavi bayraklı' plaj sayısı 203'e yükseldi

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'da, "mavi bayraklı" plaj sayısı 203'e yükseldi.

Kent bazında, Türkiye'de ve dünyada liderliği bırakmayan Antalya'daki mavi bayraklı plaj sayısı her geçen gün artıyor.

Muratpaşa ilçesindeki Konserve koyunda bulunan bir plaj, 2019-2020 sezonunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında mavi bayrak almaya hak kazandı. Böylece Antalya'daki mavi bayraklı plaj sayısı 203 oldu.

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Bilem, Muratpaşa Belediyesi Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Gürkan Yılmaz ile çalışanlar, mavi bayrağı törenle astı.

Bilem, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletme olarak yoğun denetimlerden geçtiklerini, şartları yerine getirmekle mavi bayrağı hak ettiklerini söyledi.

Mavi bayrağın turizm sektörü adına önemli bir ölçüt olduğunu vurgulayan Bilem, "Uluslararası öneme sahip olan özelliğiyle de Türk turizmine katkı sağlamaktadır. Denizimizin ve tesisimizin insan sağlığına uygun olduğu bu yıl da tescillenmiş oldu. Mavi bayrak, tatil programı yapanların ve tur operatörlerinin aradığı, dünyada halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko-etikettir." diye konuştu.

Türkiye'de 463 plajda, 22 marina ve 15 yatta mavi bayrak dalgalanacağını belirten Bilem, turizmin önemli bir sektör olduğuna değindi.
Anadolu Ajansı
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