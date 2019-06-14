Erdoğan'ın sorusuna ilginç yanıt: Google'dan bulduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlik kanun teklifinde yer alan dövizli askerlik miktarı olan 5 bin Euro'nun yüksek olduğu eleştirilerine "Almanya'da asgari ücret 1.587 euro... Dövizli askerlik bedeli yüksek değil" cevabını verdi. AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise, "Almanya'da asgari ücret yok. Bu rakamı nereden aldınız efendim" dedi. Erdoğan, Grup Başkanı Naci Bostancı'ya dönerek, "Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz ?" deyince, Bostancı da "Google'dan bulduk" cevabını verdi. Almanya'da asgari ücretin saati 9.19 euro. Ülkede 1.1 milyon asgari ücretli çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni askerlik kanun teklifindeki tereddütleri gidermek için yaptığı toplantıda ilginç bir durum yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, dövizli askerlik için belirlenen 5 bin Euro'nun azaltılmasını istedi ve "Bedeli yüksek bulan Türk vatandaşlığından çıkabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Almanya'da asgari ücret 1.587 Euro... Dövizli askerlik bedeli yüksek değil" cevabını verdi. Yeneroğlu ise, Almanya'da asgari ücret uygulaması olmadığını belirterek, "Bu rakamı nereden aldınız efendim, öyle bir miktar yok" dedi.

"NACİ HOCA NEREDEN BULDUNUZ?"

Erdoğan bunun üzerine Grup Başkanı Naci Bostancı'ya dönerek, "Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz?" deyince, Bostancı da "Google'dan bulduk" cevabını verdi.

ALMANYA'DA SAATLİK ASGARİ ÜCRET VAR

Almanya'da saatlik asgari ücret 9.19 euro. Bir asgari ücretli 1600 euro brüt ücret alıyor. Kişi evliyse ve çocukluysa asgari ücret net 1300 euro oluyor. Kişinin çocuğu yoksa ücret 1200 euroya kadar iniyor. Bir kişi haftada 50 saat ve ayda ortalama 200 saat çalışırsa brüt maaşı 1830 euro oluyor. Almanya'da asgari ücretli sayısı 1.1 milyon. Ortalama işçi saat ücreti 18 euro. Almanya'da toplam çalışan sayısı 45 milyon. 1 Ocak 2020'de saatlik asgari ücret 9.39 euro olacak.

TASARIDA 'DÜZELTME' GÜNDEMDE

Askerlik teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaşması ve bazı değişiklikler de yapılması bekleniyor. Teklif görüşülürken bakaya kalanlara verilen para cezalarının silinmesi yönünde bir düzeltme yapılacağı, celp dönemi sayısının fazlalaştırılacağı tutulacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanına tanınan istediği kişileri askerlikten muaf tutma ve 6 aylık olacak askerlik süresini kısaltma ya çoğaltma yetkisinde de, düzenleme yapılabileceği vurgulanıyor.