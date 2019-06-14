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'Meclis'in temmuzda da çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere, bilhassa yargı reformuyla ilgili aciliyeti olan hususlarla ilgili Meclis'in çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum
 14 Haziran 2019 16:14
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'Meclis'in temmuzda da çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere, bilhassa yargı reformuyla ilgili aciliyeti olan hususlarla ilgili Meclis'in çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Şentop, Maslak'taki İstanbul Cezeri Müzesi'ni ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, uzun zamandır Cezeri Müzesi'ni ziyaret etmek istediğini ancak bugün vakit bulabildiğini belirterek, bu müzeyi özellikle gençlerin ziyaret etmesi gerektiğini aktardı.

Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Şentop, şunları kaydetti.

"Bugün özellikle robot teknolojisi dahil olmak üzere teknolojinin birçok alanında gelişmiş ilk eserleri yapan, bunların çizimlerini yapan, formüllerini yazan bir büyük alim. Bizim topraklarımızda yetişmiş bir İslam alimi. Onun kitaplarında anlatmış olduğu, formüllerini vermiş olduğu eserlerin burada çalışan modelleri var. O bakımdan bilhassa görülmesi gerekir ve müze 10 Ağustos'a kadar açık. Herkese burayı görmesini tavsiye ediyorum."

Okulların bugün tatil olduğunu belirten Şentop, velilerin karne hediyesi olarak öğrencileri mutlaka Cezeri Müzesi'ne getirmeleri gerektiğini söyledi.

- "Meclis'in hiçbir zaman 1 Temmuz'da tatile girdiğini görmedim"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir gazetecinin, yargı reformunun ne zaman görüşüleceği sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Mayıs'ta "Yargı Reformu Strateji Belgesi"ni açıkladığını hatırlattı.

Belgenin, özellikle temel haklar, ifade hürriyeti, yargının hızlı işleyişiyle ilgili konular olmak üzere birçok çözümü içerdiğini dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Bunların bir kısmı bakanlığımızın (Adalet Bakanlığı) yapacağı düzenlemelerle işleyebileceği şeyler, bir kısmı ise kanun düzenlemesi gerektiriyor. Bununla ilgili bakanlığımızın alternatifli çalışmaları da var. Bunları tabii belli bir takvim içerisinde, öncelik sırasına göre parlamentoya getirecekler arkadaşlarımız. Meclis normal olarak 1 Temmuz'da tatile giriyor, 1 Ekim'e kadar. Fakat işte ben 2011'den beri Meclis'teyim, Meclis'in hiçbir zaman 1 Temmuz'da tatile girdiğini görmedim. Mutlaka temmuzda çalışır. Yoğunluğa göre ağustos ayında çalışır, bazen eylülde daha erken çalışmaya başlar. Dolayısıyla ben temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere, bilhassa yargı reformuyla ilgili aciliyeti olan hususlarla ilgili Meclis'in çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum."

- "İnfaz yasası ilgili bir çalışma yapmak lazım"

Şentop, "Yargı reformu ile birlikte infaz yasası da görüşülecek mi?" sorusuna "Onunla (infaz yasası) ilgili bir çalışma yapmak lazım. MHP'nin sunmuş olduğu bir teklif var. Şu anda komisyonda. Fakat bu konuda bir çalışma yapıp, partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir metin olması lazım. Zaman zaman çalışılıyor, fakat ne zaman gelebilir onu bilmiyorum." karşılığını verdi.
Anadolu Ajansı
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