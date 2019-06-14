Kastamonu'daki FETÖ davalarında karar: 2 ceza 1 beraat
"Terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan ikisi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti
|14 Haziran 2019 16:45
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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 3 sanıktan ikisi hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Emine Tüfenk ve Fehmi K. katıldı. Aliye Öztürk ise duruşmaya gelmedi.
Sanıklar savunmalarında önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirtti.
Öztürk ve Tüfenk'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti Fehmi K. hakkında ise beraat kararı verdi.
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