Erdoğan'dan, İmamoğlu'nun sözleriyle ilgili açıklama
|14 Haziran 2019 16:52
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CHP'nin adayının Ordu Valisiyle ilgili sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gidişi öncesinde yaptığı açıklama şu şekilde:
Bu görüntüleri izledim. Biliyorsunuz Valiler, Devletin o ildeki temsilcisidir. Valiyi bu şekilde küfürle anmak kabul edilemez.
Vali bey şuan olgunlukla süreci işletiyor. Ben inanıyorumki vali bey seçim sebebiyle suç duyurusunda bulunup süreci yavaş işletiyor. Seçim öncesi doğru olmayacağı için hızlandırmak istemiyor olabilir.
Ama bu işin arda bırakılır bir yanı yoktur. Seçim sonrasında inanıyorum ki, bu işin takipçisi olacaktır.
Kimse Valiye bu ifadeyi kullanamaz.
Belediye başkan adayı olarak bu Devleti tanımamış, daha protokolü bilmiyor. VİP'i bilmediği için de affedilmez bir yanlış yapmıştır.
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