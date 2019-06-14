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Erdoğan'dan, İmamoğlu'nun sözleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gidişi öncesinde yaptığı açıklamada, Ordu'da VİP salonunda yaşanan krize ilişkin olarak "Kimse Valiye bu ifadeyi kullanamaz" dedi.
 14 Haziran 2019 16:52
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Erdoğan'dan, İmamoğlu'nun sözleriyle ilgili açıklama

CHP'nin adayının Ordu Valisiyle ilgili sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gidişi öncesinde yaptığı açıklama şu şekilde:

Bu görüntüleri izledim. Biliyorsunuz Valiler, Devletin o ildeki temsilcisidir. Valiyi bu şekilde küfürle anmak kabul edilemez.

Vali bey şuan olgunlukla süreci işletiyor. Ben inanıyorumki vali bey seçim sebebiyle suç duyurusunda bulunup süreci yavaş işletiyor. Seçim öncesi doğru olmayacağı için hızlandırmak istemiyor olabilir.

Ama bu işin arda bırakılır bir yanı yoktur. Seçim sonrasında inanıyorum ki, bu işin takipçisi olacaktır.

Kimse Valiye bu ifadeyi kullanamaz.

Belediye başkan adayı olarak bu Devleti tanımamış, daha protokolü bilmiyor. VİP'i bilmediği için de affedilmez bir yanlış yapmıştır.
Memurlar.Net - Özel

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