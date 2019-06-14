Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası ertelendi

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, biri tutuklu, 2'si firari 10 eski emniyet mensubunun yargılandığı davaya devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen evrakın zapta geçirilmesinin ardından söz alan tutuklu sanık A.A, iddia edilen dinleme olayının yapıldığı tarihlerde şubede büro amiri olarak görevde bulunduğu anımsattı.

Görevinin üstlerinden gelen emirleri astlarına iletmek olduğunu aktaran A.A, "Dinleme olayları şube müdürünün emriyle yapıldı. Ben emir ve talimat vermediğim gibi böyle bir yetkim de yok. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin dinleme yapmaya karar verme yetkisinin bulunmadığını, sadece kendisine gelen emirlerle talimatları aktardığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesini ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 6 Eylül'e erteledi.

- İddianameden

Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl ikişer aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.