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Bakan Pakdemirli: Tekrar hayvan ihraç eder konuma geleceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Türkiye, tekrar hayvan ihraç eder konuma gelmelidir ve gelecektir de. Bununla ilgili gerekli her türlü tedbiri aldık, yol haritamız da mevcut
 14 Haziran 2019 17:10
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Bakan Pakdemirli: Tekrar hayvan ihraç eder konuma geleceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, tekrar hayvan ihraç eder konuma gelmelidir ve gelecektir de. Bununla ilgili gerekli her türlü tedbiri aldık, yol haritamız da mevcut." dedi.

Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda damızlık koyun, keçi, sığır ve manda birliklerinin genel başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelen Pakdemirli, sektör için birlik ve üreticilerle birlikte hep beraber ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyledi.

Sektörel birlik ve örgütlerin tarım ve hayvancılık için öneminden bahseden Pakdemirli, hep birlikte sektörü ileri götüreceklerini, yanlışların üzerine beraber gitmeleri gerektiğini bildirdi.

Pakdemirli, tarımda iyileştirilmesi gereken alanlardan birisinin planlama olduğunu, planlama için de veriye ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının kayıt altına alınmasının öneminden bahsetti.

Tarım sektörünün taleplerini dile getirebileceği Tarım Şurası'nın 2004'ten sonra ilk kez düzenleneceğine değinen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, bugüne kadar üreticilere hiçbir şey dayatmadım bundan sonra da dayatmayacağım. Ama Tarım Şurasında her şeyi konuşacağız. Oradan çıkan kararları hep birlikte uygulayacağız. Kimse demesin ki, 'Bize fırsat verilmedi, biz konuşmadık'... 2004'ten beri toplanmayan Tarım Şurasını toplayacağız, orada herkes istediği gibi konuşacak."

- "Hayvan ihracatına ilişkin yol haritamız mevcut"

Pakdemirli, bir hayvanın yıllık süt üretiminin 2002'de 1,7 ton olduğunu hatırlatarak, şu anda 3,1 tona çıktığını, hedeflerinin 6 ton olduğunu söyledi.

Ancak yurt dışında 9 tona ulaşan ülkelerin bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, daha gidecek çok yolları bulunduğunu, hayvanlardan alınan et miktarının da daha fazla artırılabileceğini anlattı.

Pakdemirli, "Türkiye, tekrar hayvan ihraç eder konuma gelmelidir ve gelecektir de. Bununla ilgili gerekli her türlü tedbiri aldık, yol haritamız da mevcut. Yol haritamızda herhangi bir eksiklik olduğunu düşünüyorsanız gelin birlikte çalışalım, bunu düzeltelim." diye konuştu.

Hayvancılığa verilen desteklerden ve bu desteklerin artışından bahseden Pakdemirli, hayvan ithal etmeyecek şeklinde de kendilerini programlamaları gerektiğini bildirdi.

Pakdemirli, meraların kullanımıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, meraları hem çiftçinin hem köylünün hem de varsa göçerlerin de kullanması gerektiğini vurguladı.

Doğuda artık güvenlikle ilgili fazla tehdit kalmadığını dile getiren Pakdemirli, bu bölgede et ve süt üretiminin artırılması gerektiğini ifade etti.

Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal ve hayvansal ürünlerini iyi pazarlamasının öneminden bahsederek, bütün işin tarlada veya mezbahada bitmemesi gerektiğini söyledi.

- "Küçükbaşta sayı 46 milyona, büyükbaşta 17 milyon çıktı"

Pakdemirli, Türkiye'de 82 milyon nüfus ve 5 milyon mülteci bulunduğunu belirterek, bu yıl da 51 milyon turistin beklendiğini, bu kadar tüketiciye üretimin kolay olmadığını anlattı.

Pakdemirli, üreticiyi koruyacak şekilde onlarla el ele yan yana yürümeye çalıştıklarını kaydederek, bakanlık tarafından verilen desteklerden bahsetti.

Bakan Pakdemirli, "Düve ile alakalı 40 ildeydik şimdi 81 ilde yüzde 30 ila yüzde 40 hibeye çıkıyoruz. Bir ve iki yaş aralığındaki mandaları da destek kapsamına alıyoruz. Etçi buzağılara da 250 lira daha ek destek... Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İyi organizasyonla Türkiye'nin tarımsal ve hayvansal varlığını ve gelirini artırabileceklerini dile getiren Pakdemirli, kendisinin üreticilerden birlik istediğini, onların da ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, "Yapıcı tüm taleplere açığız. Sizler de bizler kadar taşın altına elinizi koyarsanız sizlerle 40 yıl yan yana yürürüz. Hiçbir sıkıntı yok." dedi.

AK Parti döneminde özellikle İstanbul'daki hizmetlerden bahseden Pakdemirli, katılımcılardan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek talep etti.
Anadolu Ajansı
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