Çeyrek altın günü 416,00 TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 liradan işlem gördü
|14 Haziran 2019 17:28
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,19 artışla 255,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 255,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|252,50
|252,70
|255,50
|255,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.664,00
|1.685,00
|1.684,00
|1.705,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|230,20
|234,20
|233,00
|237,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.626,00
|1.646,00
|1.645,00
|1.665,00
|Yarım Ziynet
|812,00
|823,00
|823,00
|833,00
|Çeyrek Ziynet
|407,00
|412,00
|411,00
|416,00
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