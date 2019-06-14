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Çeyrek altın günü 416,00 TL'den tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 liradan işlem gördü
 14 Haziran 2019 17:28
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Çeyrek altın günü 416,00 TL'den tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,19 artışla 255,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 255,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,50 252,70 255,50 255,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.664,00 1.685,00 1.684,00 1.705,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,20 234,20 233,00 237,00
Lira(Tam) Ziynet 1.626,00 1.646,00 1.645,00 1.665,00
Yarım Ziynet 812,00 823,00 823,00 833,00
Çeyrek Ziynet 407,00 412,00

411,00 416,00

Anadolu Ajansı
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