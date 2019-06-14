Yıldırım: 5 dakikada karar aldırdılar, biz kapıdan giremedik

Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinin ardından 2 Nisan gecesi kayıtlara geçen CHP heyeti ile İl Seçim Kurulu üyeleri arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.

"Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler"

Yıldırım, "Yarı gece hemen CHP İl Başkanı gitti. İl Seçim Kurulu, il seçim hakimleriyle bir araya geldi ve beş dakikada karar çıkardılar. Biz kapılarından giremedik. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler. Sonra Yüksek Seçim Kurulu'na da gitti iş. Orada da maalesef ret gördük. Dolayısıyla yeniden sayma işi tamamen gündemden düştü." dedi.

"Beş dakikada karar çıkardılar"

İtirazları sonrası 6 ilçede sayım yaptırdıklarını ancak oyların tamamının sayımının engellendiğini anlatan Yıldırım, "Bir milyona yakın oy saydırdık. Bir milyon oyda aradaki fark 29 binden 13 bin küsüre indi. 16 bin oy geri geldi." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Yarıdan fazla oyu kurtardığımızı görünce, dedik ki 'bir dakika bu oyların tamamı sayılmalı. Çünkü bu sonuç değişecek gözüküyor.' 1 milyon oyda 29'dan 13'e geriledi, 1 milyon daha saysak bizim tarafa geçiyor. Bunu gördü CHP. Gördü ve şiddetle hemen müracaat etti. İl seçim hakimleriyle bir araya geldi ve beş dakikada karar çıkardılar." diye konuştu.

TRT Haber