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Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara merkezde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu
 14 Haziran 2019 17:56
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Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara merkezde yerel kuvvetli gök görültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Söz konusu yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Anadolu Ajansı
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