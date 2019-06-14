Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara merkezde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu
|14 Haziran 2019 17:56
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Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara merkezde yerel kuvvetli gök görültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.
Söz konusu yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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