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İlkokul öğretmeni, karne günü intihar etti
Kayseri'de, bunalımda olduğu öne sürülen ilkokul öğretmeni Ayşegül Ö. (32), kendisini evindeki su borusuna bağladığı ipe asarak, yaşamına son verdi
|14 Haziran 2019 19:08
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Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Yerlikaya Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle oturan, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen sınıf öğretmeni Ayşegül Ö., iddiaya göre, yatak odasındaki su borusuna bağladığı ipe kendisini astı.
Ayşegül Ö.'nün odadan çıkmaması üzerine meraklanan yakınları odaya girdiğinde şok yaşadı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ayşegül Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ayşegül Ö.'nün cesedi, evde yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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