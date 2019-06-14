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Emniyet müdür yardımcısı 'Tarihi eser kaçakçılığı'ndan yakalandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, tarihi eser alıp, sattığı belirlenen ve aralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.'nun (45) da bulunduğu 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı
|14 Haziran 2019 19:20
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Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi esere alıp, sattığı gerekçesiyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.'nun da aralarında olduğu 3 kişi, gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Mudanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 3 kişi, serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AÇIĞA ALINDI
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U. hakkında idari soruşturma başlatıldığı, açığa alındığı öğrenildi.
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