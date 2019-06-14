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İki otomobile çarptı, kendi aracı da arızalanınca yaya kaçtı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aracıyla iki otomobile çarparak olay yerinden ayrılan sürücü, kendi aracı da arızalanınca yaya olarak kaçtı
|14 Haziran 2019 19:32
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aracıyla iki otomobile çarparak olay yerinden ayrılan sürücü, kendi aracı da arızalanınca yaya olarak kaçtı.
Sürücüsü belirlenemeyen 46 E 7401 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde Hüseyin Arpacı'nın kullandığı 46 EV 78 plakalı otomobil ile Hüseyin Telli'ye ait park halindeki 46 E 1969 plakalı otomobile çarparak kaçtı.
Yaklaşık 200 metre ilerleyen sürücü, aracı arızalanınca yaya olarak bölgeden uzaklaştı.
Polis ekipleri, kaçan sürücüye yakalamak için çalışma başlattı.
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