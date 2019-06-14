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'İstanbul, Binali Yıldırım trenini kaçırmamalı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İstanbul, Binali Yıldırım trenini kaçırmamalı. Biz İzmir'de bunu kaçırdık
 14 Haziran 2019 19:51
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'İstanbul, Binali Yıldırım trenini kaçırmamalı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul, Binali Yıldırım trenini kaçırmamalı. Biz İzmir'de bunu kaçırdık." dedi.

Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Pakdemirli, bakanlığa geldikten itibaren sürekli sahada olduğunu kaydederek, bürokratlara, vatandaşa "hayır" demeyi yasakladığını söyledi.

Bakanlığa son aylarda bir dinamizm getirdiklerini dile getiren Pakdemirli, başkanlık sisteminin de getirdiği ekstra şeylerin bulunduğunu, yeni sistemle birlikte vatandaşlara daha iyi hizmet etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Pakdemirli, devlet üretme çiftliklerine özel sektörden getirdikleri bir müdüre ile zararın önüne geçtiklerini belirterek, 85 milyon lira zarar eden çiftliklerin bu yıl 150 milyon lira kar elde edeceğini bildirdi.

Türkiye'nin başarılı olmasını istemeyen iç ve dış mihrakların olduğunu aktaran Pakdemirli, "Gece-gündüz çiftçimizi, üreticimizi, köylümüzü nasıl mutlu edebiliriz diye düşünüyoruz. Sizin gece ışıklarınız yanıyorsa, bir derdiniz varsa, bundan emin olabilirsiniz bizim de ışıklarımız yanıyordur." diye konuştu.

Pakdemirli, son yıllarda üretim maliyetlerinin artması sonrası destekleri artırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Son dönemde üreticilerimize hep, 'Ürünlerinizi uluslararası fiyatlarla alacağız.' dedik. Toprak Mahsulleri Ofisi olarak, bin 350 liraya buğdayı alacağımızı açıkladık. Şimdi buğdayın ton fiyatı bin 400'lerde. Piyasanın yüksek kurulmasını biz sağladık. Neden bunu yaptık? Artan maliyetlerinizi karşılayacak hatta maliyetlerin üzerinde getiri sağlayacak bir ortam oluşturmak istedik."

- "Cumhurbaşkanımız çiftçiyi, üreticiyi çok önemsiyor"

Pakdemirli, üreticiye, devlet bütçesinden 16 milyar lira destek sağladıklarını belirterek, halihazırda Ziraat Bankası'nın maliyetlerin altında kredi desteği sunduğunu söyledi.

Devletin bütün bütçesinin yüzde 5'inden daha fazlasını çiftçi ve üreticiye sağladığını dile getiren Pakdemirli, birçok bakanlığın kendilerinden çok çok düşük destek aldığını bildirdi.

Pakdemirli, "Başta sayın cumhurbaşkanımız çiftçiyi, üreticiyi çok önemsiyor. Biz ona sizlerle ilgili bir konuda gittiğimizde, 'Çiftçimi, üreticimi koruyun.' diyor." ifadelerini kullandı.

Silivri'nin İstanbul'un ambarı olabilecek özelliğe sahip olduğunu dile getiren Pakdemirli, bu potansiyeli sonuna kadar kullanmaları, burayı İstanbul'un üretim üssü yapmaları gerektiğini aktardı.

Pakdemirli, Türkiye'de son yıllarda tarım ve hayvancılıkta sağlanan başarının sürmesi için gençleri çiftçilikte tutmaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz çiftçi ve üretici kesimi desteklemeye her zaman devam edeceğiz. Biz sizlerin emrinizdeyiz. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı biliyoruz. Bunları da çözmek için kadrolarımız da, bilgi birikimiz de var. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın aynası. Bundan sonra daha iyilerini de yapacağız. Çünkü yeni bir başkanlık sistemimiz var. Eskiden birçok konuda kanuna başvururken, şimdi kararnamelerle işlerimiz kolay olmaya başladı. Sistemin ufak tefek aksaklıkları var ancak kalan 2-3 ay içerisinde onlar da düzelince daha da hızlanacağımızı düşünüyoruz."

- "İstanbul, Binali Yıldırım trenini kaçırmamalı"

Pakdemirli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İDO Genel Müdürlüğü, milletvekilliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı yaptığını anlattı.

Yıldırım'ın hayata geçirdiği önemli projelerden bahseden Pakdemirli, "İstanbul, Binali Yıldırım trenini kaçırmamalı. Biz İzmir'de bunu kaçırdık." diye konuştu.

Pakdemirli, İzmir'in 30 yıl öncesinden farkı olmadığını, şehri 20 yıldır CHP'nin yönettiğini, belediyecilikte bir başarı hikayesi bulunmayan CHP'nin halka hizmet etme gibi bir derdi bulunmadığını söyledi.

- Pakdemirli'den jandarma komutanlığı ve TÜRAM'a ziyaret

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'ndeki Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'ni (TÜRAM) ziyaret eden Pakdemirli, burada sürdürülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkezdeki bahçelerden incelemelerde bulunan Pakdemirli, özellikle lavanta bahçesinde basın mensuplarına poz verdi. Pakdemirli, burada gözleme yapan kadınlarla bir süre sohbet etti.

Pakdemirli, Silivri programı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada komutanlarla görüşen Pakdemirli, jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Pakdemirli, son olarak Çanta Mahallesi'ni ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir araya geldi.
Anadolu Ajansı
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