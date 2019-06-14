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Erzurum'daki 'yasa dışı dinleme' davasında 13 sanığa ceza

"Yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 20 sanıktan 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı
 14 Haziran 2019 20:02
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Erzurum'daki 'yasa dışı dinleme' davasında 13 sanığa ceza

Erzurum'da, haklarında "yasa dışı dinleme" iddiasıyla dava açılan 20 sanıktan 13'üne "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile "böcek davası" hükümlüsü eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın da olduğu 4 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Ferdi Kalı ve Hasan Altıntaş ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Kenan Kılıç, Mehmet Gökçe, Serdar Erkan ve Serdar Aydın ile bir başka suçtan tutuklu olup bu davada tutuksuz yargılanan Sedat Zavar ile Sedat Doğan ve Osman Akdemir ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşma savcısı, mütalaasında, tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak, tutuklu sanıkların tahliye edilmesini istedi.

Sanık Zavar, savunmasında, Erzurum'da yaklaşık 14 ay istihbaratta görev yaptığını, bu sürede yaklaşık 600 kişinin hatlarını dinlediklerini söyledi.

Dava dosyasındaki 3 kişiyi dinlemekte kasti bir durum olmadığını öne süren Zavar, "ByLock kullanmaya başladığım söylenen tarihten önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştim. Cezaevinde telefon kullanmam hayatın olağan akışına aykırı olduğu için bu programı kullanmam mümkün değildir. Programla ilgili olarak herhangi bir içerik dahi söz konusu değildir." dedi.

Dinlemeye ilişkin kararda sadece paraf imzaları olduğunu aktararak beraat ve tahliye talebinde bulunan sanıklar, bilerek ve isteyerek bir şey yapmadıklarını söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Serdar Aydın, Serdar Erkan, Serkan Doğan, Kenan Kılıç, Yücel Bilgiç, Yusuf Çilingir, Hüseyin Topal, Mehmet Gökçe, Soysal Aktürk ve Sadık Gemiş'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklardan Serdar Doğan, Hasan Altıntaş ve Nadir Özpolat'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakan heyet, haklarında Ankara'da farklı mahkemelerde yargılamaları devam eden Aslan Kartal, Sedat Zavar ve Gürhan Koca'nın dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Hurşit Uçak'ın da dosyasını ayıran heyet, farklı dosyada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen Osman Akdemir hakkında kamu davasının reddine karar verdi.

Ceza alan 13 sanık hakkında "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği" ve "suç uydurma" suçlarından beraat kararı veren heyet, Ferdi Kalı'nın da tüm suçlardan beraatini kararlaştırdı.

Tutuklu sanıklar Kılıç, Gökçe, Erkan ve Aydın'ın tahliyesine karar veren heyet, ayrıca tüm sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Heyet, daha önce yargılama aşamasında sanıklardan Cengiz Çiçek'in de dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

- Davanın geçmişi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı dinleme" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Aralık 2014'te Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Bolu ve Düzce'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile emniyet amirleri Serkan Doğan, Soysal Aktürk, Yücel Bilgiç ve eski başkomiser Aslan Kartal gözaltına alınmıştı.

Uçak, Doğan, Aktürk, Bilgiç, Kartal ve Romanya'da yakalanan Sedat Zavar ile diğer 14 sanık hakkında, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği", "suç uydurma", "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından 25 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama aşamasında, sanıklardan Serdar Doğan, Hüseyin Topal, Mehmet Gökçe, Serdar Aydın, Yusuf Çilingir, Serdar Erkan, Cengiz Çiçek, Kenan Kılıç, Aslan Kartal, Yücel Bilgiç, Gürhan Koca ve Hasan Altıntaş'ın FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilmişti.
Anadolu Ajansı
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