Dışişleri Bakanlığından 'ifade özgürlüğü' paylaşımı
|14 Haziran 2019 20:14
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Dışişleri Bakanlığından, "Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün anayasanın teminatı altında olduğu ancak bu hakkın gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermeyeceği" bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün anayasal teminat altında olduğu vurgulandı. Mesajda, "Ancak bu hak gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermez." ifadesi kullanıldı.
- ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin mesajı
Dışişleri Bakanlığının mesajından birkaç saat önce ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, "İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır." paylaşımı yapılmıştı.
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