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İmamoğlu: 18 günde yaptıklarımızla bizi kıskanıyorlar

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: 18 günde yaptıklarımızla bizi kıskanıyorlar. Allah şahit ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim. Her gün iş üreteceğiz
 14 Haziran 2019 20:25
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İmamoğlu: 18 günde yaptıklarımızla bizi kıskanıyorlar

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "18 günde yaptıklarımızla bizi kıskanıyorlar. Allah şahit ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim. Her gün iş üreteceğiz." dedi.

İmamoğlu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çocukları yanına alarak konuşma yapan İmamoğlu, 24 Haziran itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine döneceğini savunarak, "(Belediye başkanı olduktan sonra ilk ziyaretimi KKTC'ye yapacağım) dedim, yaptım. Sadece Bosna'yı, Sancak'ı değil, iyi bir programla tüm Balkanlar'ı ziyaret edeceğim. İlk yurt dışı gezimi, Balkanlar'a yapacağım.'' diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının sonunda, ''Her şey çok güzel olacak'' sözünün Boşnakçasını söyledi.

Daha sonra Yahya Kemal Caddesi'ne geçen İmamoğlu, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 18 günde vatandaşlara hizmet ettiğini anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Kaldığımız 18 günde hizmet ettik. Öğrencilerin ulaşım kartlarını 85 liradan 40 liraya indirdik. Suya olağanüstü bir indirim yaptık. Sadece bu 2 kaynakla 2 öğrencisi olan bir aileye yıllık 2 bin liranın üzerinde fayda sağladık. Dini bayramlarımızla beraber resmi ve milli bayramlarımızda da ulaşımı ücretsiz yaptık. 'Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz?' dediler. Onunla da yetinmediler. 'Sen hesap kitap yapmayı bilmiyorsun.' dediler. Biz hesabımızı, kitabımızı biliriz de şunu hesap etmedik. Bizim yaptığımız işi bunların bu kadar sahipleneceğini düşünmedik. Seçimden önce servis aracı sahiplerine 'Tahditlerinizi vereceğiz' dedik. Talimatı ve süreci başlattık. Peki, ne oldu? Dün UKOME'den karar çıktı. Sevgili İstanbul Valisi, siz şu anda seçilmiş Ekrem İmamoğlu'ndan sonra oraya 24 Haziran'a yani ben gelinceye kadar vekalet ediyorsun. Tahdit sürecini Büyükşehir Belediyesi gündemine sokan benim ama kalkıyorsunuz burada sayın rakibimiz yapmış gibi elinde plakalarla şov yaptırıyorsunuz. Bazı valiler tuzak kurar, bazı valiler de siyasete göz kırpıyor olabilir."

İmamoğlu, bu hizmetleri siyasi rant elde etmek için yapmadığını dile getirerek, "18 günde yaptıklarımızla bizi kıskanıyorlar. Allah şahit ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim. Her gün iş üreteceğiz. Bu şehrin yöneticiliğini yaptığı zanneden bir avuç belediyenin içindeki insanların yerine, bu kardeşiniz sizlere ve bu şehrin 16 milyon insanına hizmet etmeye geliyor. Ne yaparsanız yapın boş. Millet kararını verdi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'dan, milletin iradesine sahip çıkması ve tarafsız olmasını isteyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim köyüm, bir derenin içinde masum bir köy. Kimse evinin kapısını kilitlemez. Herkes birbirini tanır. Komediyi anlatayım mı size? Akşam namazından sonra hava karanlık. Bizim bir caminin yanında mezarlığımız vardır, bir de rahmetli büyük dedem vefat ettiğinde onu defnettiğimiz aile mezarlığı vardır. Bir bakar ki komşumuzla akrabamız aile mezarlığında bir ışık. Bir televizyon ekibi çekim yapıyor. Ya benim gazi dedemle röportaj yapmaya mı geldiniz Allah'ın adamları? Allah size akıl versin."

İmamoğlu, mezar hırsızlığına soyunanlara gereken cevabı ilk başta AK Partili vatandaşların vereceğini, onlarla sandıkta helalleşeceğini dile getirdi.

- "İşsizlere belli bir süre için ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz"

İstanbul'da israf düzenine son vereceğini söyleyen İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesinden partizanlığı söküp atacağım. Bir avuç insana akıtılan belediyenin kaynaklarını 16 milyon insana akıtacağım. Suya ve ulaşıma indirim yaparak, enflasyonla İstanbul'dan mücadele ediyorum. İşsizlikle de mücadele edeceğiz. Bölgesel istihdam ofisleri kuracağız. Otogarı Türkiye'nin en değerli yüksek teknoloji merkezi yapacağız. İşsiz vatandaşlarımıza belli bir süre için ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu, ülkede yaşayan herkesle kardeş olduğunu anlatarak, "Herkesin etnik kökeni kendi şerefidir. Bu şehirde yaşayan her insan hemşehrimdir. Bana herkes oy verecek. Çünkü ben herkesi düşünüyorum. Gençlerin Ekrem abisi olmaya geliyorum." dedi.

İstanbul'da yaşayan herkesi çok sevdiğini vurgulayan İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. İYİ Parti'ye teşekkür ediyorum, onlar benim ittifak, yol arkadaşım ama HDP'li kardeşimi çok seviyorum. AK Partili kardeşimi de seviyorum. MHP'li, DSP'li, BBP'li, Saadet Partili kardeşlerimi de seviyorum. Parti amaç değildir, hizmet için araçtır." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 23 Haziran'a az bir süre kaldığını hatırlatarak, vatandaşlara, akrabalarından kendisi için oy istemeleri talebinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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