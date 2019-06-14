BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2019 öğretmen atama sonuçları açıklandı
|14 Haziran 2019 20:47
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