Kahramanmaraş'ta FETÖ firarisi yakalandı
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli yakalandı
|14 Haziran 2019 21:00
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Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan A.G'yi (47), Saçaklızade Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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