Diyanet, GY şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, görevde yükselme şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı
|14 Haziran 2019 22:00
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2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (şube müdürü) Sözlü Sınav Sonucu
2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (şube müdürü) Sözlü Sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden kullanıcı hesapları ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.
Tercih işlemlerine ilişkin hususlar daha sonra Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.
İlgililere duyurulur.Diyanet, görevde yükselme ve vaizlik sözlü sonuçlarını açıkladı
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