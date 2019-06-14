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Diyanet, GY şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, görevde yükselme şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı
 14 Haziran 2019 22:00
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Diyanet, GY şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı

2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (şube müdürü) Sözlü Sınav Sonucu

2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (şube müdürü) Sözlü Sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden kullanıcı hesapları ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.

Tercih işlemlerine ilişkin hususlar daha sonra Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur.

Diyanet, görevde yükselme ve vaizlik sözlü sonuçlarını açıkladı
Memurlar.Net
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