Jandarma çocuklar için sahne aldı
Bitlis'te jandarma personelinden oluşturulan tiyatro ekibi, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yaratmak için "Kayıp Hayatlar" isimli oyunu sahneledi
|14 Haziran 2019 22:13
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Bitlis'te, uzman çavuş ve astsubaylardan oluşturulan tiyatro ekibi, uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek amacıyla oyun sahneledi.
İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan koro ve tiyatro ekibi, Bitlis Kültür Merkezi'nde il protokolü, jandarma personeli, sevgi evlerindeki çocuklar ve vatandaşlar için sahneye çıktı.
Uyuşturucuyla mücadelede toplumsal bilincin geliştirilmesi için sahnelenen "Kayıp Hayatlar" isimli oyunda jandarmanın uyuşturucuya karşı verdiği kararlı mücadele ve uyuşturucu batağına düşen bir gencin hayatı anlatılıyor.
Mehmet Tekkanat'ın yazdığı oyunu Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz de izledi.
Jandarma koro ekibi tarafından seslendirilen şarkı ve marşlar da beğeniyle dinlendi.
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