1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenecek YKS'ye girecek öğrencilere önerilerde bulundu, başarılar diledi
 14 Haziran 2019 22:24
Yazdır
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere önerilerde bulundu ve başarılar diledi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sonuca değil sınava odaklanın. İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin. Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz. Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum. Her birinize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a geldi
14 Haziran 2019 22:31		 Bakan Selçuk'tan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj
14 Haziran 2019 22:18
Gaziosmanpaşa'da CHP'lilerden AK Parti standına tepki
14 Haziran 2019 22:05		 SPK'dan '50 kişiye dava açıldı'
14 Haziran 2019 21:08
Bakan Soylu: Hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz
14 Haziran 2019 20:57		 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da
14 Haziran 2019 20:28
İmamoğlu: 18 günde yaptıklarımızla bizi kıskanıyorlar
14 Haziran 2019 20:25		 Dışişleri Bakanlığından 'ifade özgürlüğü' paylaşımı
14 Haziran 2019 20:14
'İstanbul, Binali Yıldırım trenini kaçırmamalı'
14 Haziran 2019 19:51		 'Turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik'
14 Haziran 2019 19:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:17 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası22:46 - Çorum'da MEB'in atadığı müdür görevine başladı22:37 - Başkan Vidinlioğlu: Olmazsa olmazımız turizm22:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a geldi22:24 - ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye girecek öğrencilere mesaj22:18 - Bakan Selçuk'tan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj22:15 - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY firarisi yakalandı22:13 - Jandarma çocuklar için sahne aldı22:05 - Gaziosmanpaşa'da CHP'lilerden AK Parti standına tepki22:00 - Diyanet, GY şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı
21:10 - Genelkurmay Başkanlığın'dan 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği21:08 - SPK'dan '50 kişiye dava açıldı'21:00 - Kahramanmaraş'ta FETÖ firarisi yakalandı20:57 - Bakan Soylu: Hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz20:47 - BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı20:41 - BDDK'den 'suç duyurusu' açıklaması20:36 - Anne ayı, orman işçilerini 'rehin' aldı20:30 - Bozuk yolların çukurlarına erik fidanı diktiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
GSM şirketinin şifresini ele geçirip, 50 milyon kişinin bilgilerini çaldılar
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları başladı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bora çiftçi FLU 1
anketör 3
ekrem imamoğlu 6
Çatalla çorba içmek 5
rabia naz vatan 1
Sabah uyandığımızda dilimize dolanan türküler 2
ismini vermek istemeyen izleyici 10
saban 1
botaş 1
kozmopolit 1
SON İLANLAR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Kızılayı Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Stajyeri Alım İlanı
Balıkesir Altıeylül SYDV Personel Alım İlanı
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Asuncion Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam