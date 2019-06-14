ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye girecek öğrencilere mesaj
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenecek YKS'ye girecek öğrencilere önerilerde bulundu, başarılar diledi
|14 Haziran 2019 22:24
|Yazdır
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere önerilerde bulundu ve başarılar diledi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sonuca değil sınava odaklanın. İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin. Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz. Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum. Her birinize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a geldi
14 Haziran 2019 22:31
|Bakan Selçuk'tan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj
14 Haziran 2019 22:18
|Gaziosmanpaşa'da CHP'lilerden AK Parti standına tepki
14 Haziran 2019 22:05
|SPK'dan '50 kişiye dava açıldı'
14 Haziran 2019 21:08
|Bakan Soylu: Hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz
14 Haziran 2019 20:57
|MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da
14 Haziran 2019 20:28
|İmamoğlu: 18 günde yaptıklarımızla bizi kıskanıyorlar
14 Haziran 2019 20:25
|Dışişleri Bakanlığından 'ifade özgürlüğü' paylaşımı
14 Haziran 2019 20:14
|'İstanbul, Binali Yıldırım trenini kaçırmamalı'
14 Haziran 2019 19:51
|'Turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik'
14 Haziran 2019 19:43