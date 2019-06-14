ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

OGM'YE ALIMLAR MÜLAKATSIZ MI OLACAK? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir soru önergesine verdiği cevap, Orman Genel Müdürlüğü alımlarının sadece KPSS puanlarına göre yapılacağı şeklinde bir algı oluşturmuştur. Peki bu algı doğru mu?