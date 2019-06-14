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Başkan Vidinlioğlu: Olmazsa olmazımız turizm

Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, planlanan çalışmalar tamamlandığında çok ciddi bir turist çekme imkanına sahip olacaklarını söyledi.
 14 Haziran 2019 22:37
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Başkan Vidinlioğlu: Olmazsa olmazımız turizm

Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, planlanan çalışmalar tamamlandığında çok ciddi bir turist çekme imkanına sahip olacaklarını söyledi.

Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın (KKV) Olağan Genel Kurulu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurula Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu ve İstanbul'daki işadamları, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı. Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur'un daimi yönetim kurulu üyesi olduğu Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın yapılan seçim sonrasında yönetimine Remzi Gür, Kemal Akar, Mehmet Umur, Selçuk Arslan, Ahmet Erkutoğlu girdi.

Genel Kurulun ardından konuşan Vali Yaşar Karadeniz, son dönem de özel sektörden de Kastamonu'ya yatırımcıların gelmeye başladığını kaydetti. Karadeniz, "Bu yıl spor salonu inşaatına başlanacak. 50 milyon TL'ye mal olacak bir proje. Köy yollarında, bu yılda 73 milyon TL ödenek ayrıldı ve 51 il arasında en yüksek rakam Kastamonu'ya verildi. Neden 51, büyükşehir statüsünde olan illere KÖYDES ödeneği verilmiyor. Her yıl ciddi yatırımlar ilimize yapılıyor. Geçen yıl köy yolu asfaltı olarak sadece 460 kilometre asfalt yapıldı. Turizm ile ilgili ciddi yatırımlar var ve bunlar yapılıyor. Son dönem de özel sektörden de Kastamonu'ya yatırımcılar gelmeye başladı. Bu da bize memnuniyet veriyor. Abana'da böyle bir çalışma devam ediyor, yine Ilgaz'la ilgili önümüzdeki günlerde güzel bir gelişme bekliyoruz. Kastamonu özellikle tünel yapıldıktan sonra farklı bir ivme kazandı ve bu ivme ileriye doğru gidecektir" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, amacı dışında kullanılmak istenilen konaklara müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Vidinlioğlu, "Kastamonu'yu kalkındırmak için çabalayacaksak mutlaka ama mutlaka İstanbul ayağının da bu işin içinde yoğunlukla olması gerekiyor. Bendeniz yeni bir belediye başkanıyım ama üzerime ne düşerse ekip olarak buna dünden hazırız. Ben değişik platformlarda bir kaç defa da dile getirdim. Kastamonu için olmazsa olmazımız turizm. Yaklaşık 1,5 aydır birçok sivil toplum kuruluşu restore edilen konaklardan faydalanmak için başvuruda bulunuyorlar. En baştan kestirip attım, dedim ki; 'arkadaşlar, bununla ilgili hiç kimse hiç bir taleple gelmesin' dedim. Çünkü Dünya emekle, Dünya maliyetle restore ettiğimiz konakları hiç bir şekilde amacı dışında kullanmamız doğru değil. Konakları turizm için kullanmalıyız" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın iki Bakan ile birlikte Kastamonu'yu ziyaret ettiğini hatırlatan Vidinlioğlu, "Kastamonu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını ilettiler. Dolayısıyla Ankara ayağında, hem de bürokraside ciddi bir ivme kazanmış oluyoruz. Nasrullah Meydanı ile Kale arasındaki bir kentsel dönüşümü inşallah başlatacağız. Daha iki saat önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aradılar, görünen o ki bu işe bir an önce yol aldıracağız. İkincisi, her kente verilen Millet Bahçesi sözüyle ilgili olarak Bakanlık hemen başlatılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili nihai karar önümüzdeki ay verilecek ve ciddi bir yol almış olacağız. İstanbul ayağımızın ve Kastamonu'daki müteşebbislerin bir miktar elini taşın altına koyma zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü bizim olmazsa olmazımız turizm. Bu çalışmalar tamamlandığında çok ciddi bir turist çekme imkanına sahip olacağız. İşin doğrusu, motivasyon ve müteşebbis ruhta eksikliğimiz var. Onun için ne gerekiyorsa ben varım, bundan sonra da olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından genel kurul gerçekleştirildi.
İhlas Haber Ajansı
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