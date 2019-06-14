1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam edildi.
 14 Haziran 2019 23:17
Yazdır
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmayı, şehit Mahir Ayabak'ın ailesi ve şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok da izledi.

Duruşmada sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Tutuklu sanıklardan eski sözleşmeli er Muhammet Ömer Saldanlı, olay tarihinde binbaşı olan sanıklar Yusuf Yenihayat ve eski Albay Yusuf Özdemir'i yargılama aşamasında tanıdığını söyledi.

Havalimanında arkasında oturduğu araca, emir üzerine bindiğini anlatan Saldanlı, "Emir üzerine araca bindim, kasada oturuyordum. Aracın nereye gideceğine ben karar vermedim." dedi.

Havalimanında, halk arasında mahsur kalmış askerleri kurtarmak için havaya ateş ettiğini iddia eden Saldanlı, "Havalimanının her bölgesine ateş edilmiş. Ben zaten ateş ettiğimi söylüyorum. Çünkü suçsuz olduğumu biliyorum. Ben bir asker olarak ne yaptım da 3 senedir tutukluyum? Savcı Bey diyor ki 'Mahir (şehit Mahir Ayabak) burada vuruldu. Mahir pistte vuruldu. Ben pistte ateş etmedim. Benim ateş ettiğim yerlerde yaralı bile yok. Benim 5-10 yıldan beri cüzdanımda bulunan 1 Dolar, F serisiymiş ve dosyada delil yapılmış. Cebimde 1 Riyal de vardı o yazılmamış. Benim para koleksiyonum dahi vardı. Nereden bilirim bu paranın F serisi olduğunu?" diye konuştu.

Saldanlı, duruşmalarda çocuk yaştaki kişilerin tanık olarak ifade verdiğini ve bu tanıkların olay gecesi karanlıkta izli mermileri gördüklerini beyan ettiklerini belirterek, "Birçok kişi o gece Mahir'e ateş edenin mavi tişörtlü olduğunu ve benim de mavi tişört giydiğimi söyledi. Benim üzerimde hücum yeleği de vardı. Hatta altımda eşofman vardı ama kimse bunu söylemedi. Öte yandan yaralıların hastane raporlarıyla ve şehitlerin ölüm raporlarına bakın hangisinde G3 mermisi geçiyor? Ben kendi halimde sözleşmeli bir erdim. Ne etliye ne sütlüye karışırdım." şeklinde beyanda bulundu.

Hiçbir şekilde örgüte bağlı olmadığını iddia eden Saldanlı, "Ben ateş ettim, benimle beraber birkaç kişi daha ve arkasına oturduğum aracın içindekiler de ateş etti ama ben bunu ispat edemiyorum. Ben Hava Harp Okulu'nda sözleşmeli er sporcuydum." ifadelerini kullandı.

- "Kule nasıl işgal edilir bilmiyorum"

Tutuklu sanık eski Binbaşı Yusuf Yenihayat da havalimanındaki kulenin işgal edilmesinden sorumlu olduğunun belirtildiğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Yenihayat, kuleye ulaştıklarında uçuşların zaten durmuş olduğunu iddia ederek, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde kulenin ele geçirilmesi diye bir şey yoktur. Uçak kaçırma, uçağa bomba koyma vardır ama böyle bir şey yoktur. Bir kule nasıl işgal edilir bilmiyorum. Ben savunmalarımda ne yaşadıysam size onu anlattım ama inanmadınız. İddia makamı kule trafiğinin benim tarafımdan yönlendirildiğini iddia ediyor. Ben zamanımı orada giriş katında geçirdim. Uçuşlar durmuştu, kuleye komutanların uçuşları durmasın diye gittim."

Kuleyi sanık Mustafa Kol'dan devralmak için gittiğinin söylendiğini belirten Yenihayat, "Ben o günden önce Mustafa Kol diye birini tanımıyordum. Sonra kulenin kapısına polis olduğunu söyleyen kişiler geldi. Bu kişilerin polis olduğundan emin olmaya çalıştım. Ancak bu kişilere karşı herhangi bir tehditte bulunmadım. Kısa bir süre sonra duyduğum seslerden anladığım kadarıyla tanımlayamadığım bir grup da kapıya geldi. Kulede ateş etmedim. Özel harekat polisinin burnundan yaralanmasına sebep olan kişi ben değilim. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Orada asıl öldürülmeye çalışılan bendim." ifadelerini kullandı.

- "Erleri sabır gösterdikleri için kutladım"

Tutuklu sanık eski Albay Yusuf Özdemir ise havalimanına terör saldırısına karşı önlem için gittiklerini öne sürerek, pasaport noktasındayken polisin kendilerini gözaltına almaya geldikleri anlardan bahsetti.

Özdemir, linç edilmekten kurtulmak için bir odaya girdiklerini, bu odanın küçük ve L şeklinde olduğunu savunarak, "Dışarıdan sesler geliyordu. 'Bize komutanları verin.' diye bağırıyorlardı. Askerlerle beraber şok içindeydik. Kalabalıktık ama bir süre sonra sayımızın azaldığını anladım. Ne olduğunu sorduğumda erlere tişört giydirilip başka bir yere alındıklarını öğrendim." dedi.

Resmi kıyafetli bir özel harekat polisi gördükten sonra polisin olay yerine geldiğine emin olduğunu iddia eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erlere, 'Arkadaşlar polis burada, herkes silahını teslim etsin buradan ayrılıyoruz.' dedim. Emrimle beraber arkadaşlar silahlarını teslim edip koşmaya başladılar. En son kapıdan çıkarken sivil görevli benim silahımı istedi. Arkadaki kalabalığı gösterdim. 'Hala beni istiyorlar sen olsan silahını verir misin? Güvenli bir yerde veririm.' dedim. Askerlerin beklediği odaya beni de aldılar. Erlere tişört giydirmişlerdi. Ben bir yere oturdum silahım elimdeydi hala. O gün sosyal medyaya hiç bakmamıştım. Orada baktım, okuduğum haberler inanılmazdı. Burada erleri sağduyulu olmaları yönünde uyarıp sabır gösterdikleri için kendilerini kutladım."

Darbe girişimi öncesi yapılan hazırlık toplantısına katılmadığını ileri süren Özdemir, havalimanına gitmeden önce Hava Harp Okulu bahçesinde darbeye ya da sıkı yönetim kararı alındığına dair herhangi bir konuşma yapmadığını iddia etti.

Duruşma, bir üye hakimin sağlık sorunu nedeniyle, Yusuf Özdemir'in esasa ilişkin savunmasının alınmasına devam edilmek üzere 17 Haziran'a ertelendi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY firarisi yakalandı
14 Haziran 2019 22:15		 Kahramanmaraş'ta FETÖ firarisi yakalandı
14 Haziran 2019 21:00
Kriptolu telsizleri dağıtmakla suçlanan yüzbaşı savunma yaptı
14 Haziran 2019 20:05		 Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
14 Haziran 2019 17:06
Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası ertelendi
14 Haziran 2019 17:03		 Tokat'ta FETÖ yargılamalarının bilançosu
14 Haziran 2019 16:58
Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
14 Haziran 2019 16:42		 Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava ertelendi
14 Haziran 2019 16:24
Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında 51 sanığa ceza
14 Haziran 2019 13:06		 Sözcü davasında karar 4 Eylül'de
14 Haziran 2019 13:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:17 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası22:46 - Çorum'da MEB'in atadığı müdür görevine başladı22:37 - Başkan Vidinlioğlu: Olmazsa olmazımız turizm22:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a geldi22:24 - ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye girecek öğrencilere mesaj22:18 - Bakan Selçuk'tan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj22:15 - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY firarisi yakalandı22:13 - Jandarma çocuklar için sahne aldı22:05 - Gaziosmanpaşa'da CHP'lilerden AK Parti standına tepki22:00 - Diyanet, GY şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı
21:10 - Genelkurmay Başkanlığın'dan 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği21:08 - SPK'dan '50 kişiye dava açıldı'21:00 - Kahramanmaraş'ta FETÖ firarisi yakalandı20:57 - Bakan Soylu: Hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz20:47 - BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı20:41 - BDDK'den 'suç duyurusu' açıklaması20:36 - Anne ayı, orman işçilerini 'rehin' aldı20:30 - Bozuk yolların çukurlarına erik fidanı diktiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
GSM şirketinin şifresini ele geçirip, 50 milyon kişinin bilgilerini çaldılar
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları başladı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekrem imamoğlu 6
yudum 1
neyzen tevfik 1
Beinsports'un türkiye'den cekilmek istemesi 3
binali'nin kürdistan ve lazistan demesi 4
vur vur inlesin 2
Harika haftalar 2
saban 1
her yemeği çatalla yeme nezaketi 2
Çatalla çorba içmek 5
SON İLANLAR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Kızılayı Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Stajyeri Alım İlanı
Balıkesir Altıeylül SYDV Personel Alım İlanı
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Asuncion Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam