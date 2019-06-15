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15 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

 15 Haziran 2019 00:05
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15 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek.

- Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Zirvesi'ne iştirak edecek Erdoğan, burada aile fotoğrafı çekimine katılacak, Cumhurbaşkanı Rahman'ın katılımcılar onuruna vereceği resepsiyonda yer alacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'da zirveye katılan ülke liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak.

(Duşanbe)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali açılışına katılacak.

(İstanbul/18:00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneğince düzenlenecek kahvaltıya katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi'nde yapılacak.

(10.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Japonya'da G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısına katılacak

(Nagano)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da Alibeyköy Şoförler ve Esnaf Odası üyeleriyle kahvaltı yapacak, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği buluşmasına katılacak, Yayla Mahallesi'ni ziyaret edecek, Eyüpsultan'da Karadeniz Festivali ile İstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu buluşmasına, Bahçelievler'de Trabzonlular buluşmasına katılacak.

(İstanbul/10.00-21.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy Sheraton Otel'de "Muhtarlarla Kahvaltı Programı"na katılacak, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/19.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Ordulular Kahvaltı Programı"na ve Bağcılar Meydanı'nda düzenlenecek "7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali Kayserililer Buluşması"na katılacak.

(İstanbul 11.00/18.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Karadeniz Vakfının düzenlediği, "Teknoloji, Gençlik ve Geleceğimiz" toplantısı ile ASKON İstişare toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Yakası OSB'ye, bir fabrikaya ve Tuzla Devlet Hastanesine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/11.00/13.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)
Anadolu Ajansı
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