Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|15 Haziran 2019 04:06
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Döner sermaye hizmet bedeli, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 487 nci maddesi ve 34 üncü bölümüne ekli (I) sayılı tarife cetveli kapsamında belirlenir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
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