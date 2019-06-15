Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik.
|15 Haziran 2019 04:08
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 - 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"ç) Serolojik veya bakteriyolojik muayene sonucunda bruselloz hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar ile koyun ve keçilerin takdir edilecek kıymetlerinin onda dokuzu,"
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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