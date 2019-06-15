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Teksas'ta FETÖ'nün yeni okul başvurusuna ret

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin ABD'nin Teksas eyaletinde yeni bir sözleşmeli okul açma girişimine izin verilmedi.
 15 Haziran 2019 07:35
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Teksas'ta FETÖ'nün yeni okul başvurusuna ret

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin ABD'nin Teksas eyaletinde yeni bir sözleşmeli okul açma girişimine izin verilmedi.

Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu, FETÖ'nün Teksas'taki en büyük okul ağlarından Harmony Public Schools'da üst düzey yöneticilik yapan Soner Tarım'ın yeni okul başvurusunu oybirliğiyle reddetti. Söz konusu okul başvurusunun Harmony Public Schools yerine, yeni bir ağ olduğu olduğu belirtilen Royal Public Schools adıyla yapılması dikkati çekti.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Teksas Eyaleti Eğitim Kurumu yetkilisi DeEtta Culbertson, başvurunun reddedildiğini onaylasa da sebebine ilişkin detay vermekten kaçındı.

Kısa bir zaman önce Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu üyeleri tarafından tanık olarak dinlenen ve FETÖ'nün ABD yapılanmasını araştıran gazeteci Mark Hall da konuya dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hall, daha önce Harmony Public School ağında üst düzey görev yapan Tarım'ın, buradan ayrılarak Teksas'ın Austin ve Houston şehirlerinde Royal Public Schools adı altında yeni bir okul yapılanması kurmaya çalıştığını söyledi.

İlk planlara göre 8 okulun açılması beklendiğini fakat bu sayının daha sonra 4'e düşürüldüğünü belirten Hall, okul başvurusunun Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu tarafından verilen ret kararı sayesinde tamamen iptal olduğunu ifade etti.

Hall, bölgedeki yeterli okul sayısı ve yapılan başvuruda problemlerin olmasının ret kararına gerekçe olarak görüldüğünü aktardı.

Öte yandan, 15 üyeli eğitim kurulunun çoğunun FETÖ'nün terör örgütü olarak algılamadığını, tehdit olarak görenlerin ise açıktan söyleyemediklerini vurgulayan Hall, tanıklığı esnasında FETÖ örgütüne ilişkin anlattıklarının "komplo teorisi" olarak görüldüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
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