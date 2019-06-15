Konya, trenle denize bağlanacak

Sene sonunda test sürüşleri yapılması beklenen hattan yılda iki milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Hattan aynı zamanda yük taşımacılığı da yapılacak. Bedeli 55 milyon avro olan proje tamamlandığında Konya-Karaman arası seyahat süresi de bir saat 13 dakikadan 40 dakikaya inecek.

GÜNEYDOĞU'YA UZANACAK

Konya-Karaman hızlı demir yolu hattı, devamındaki Karaman-Ereğli-Ulukışla-Yenice Hızlı Demir Yolu ile güney koridorunu oluşturan Mersin-Adana-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demiryolu projelerine entegre edilecek. Konya-Karaman hattında hizmet verecek tren, Konya'nın Kaşınhanı Yeni Mahallesi ve Çumra ilçesi ile Karaman'ın Demiryurt köyündeki istasyonlarda yolcu indirip bindirecek.