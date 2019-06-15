Konya, trenle denize bağlanacak
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattının ilk etabı olan Konya-Karaman bölümünde sona gelindi
|15 Haziran 2019 06:10
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Sene sonunda test sürüşleri yapılması beklenen hattan yılda iki milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Hattan aynı zamanda yük taşımacılığı da yapılacak. Bedeli 55 milyon avro olan proje tamamlandığında Konya-Karaman arası seyahat süresi de bir saat 13 dakikadan 40 dakikaya inecek.
GÜNEYDOĞU'YA UZANACAK
Konya-Karaman hızlı demir yolu hattı, devamındaki Karaman-Ereğli-Ulukışla-Yenice Hızlı Demir Yolu ile güney koridorunu oluşturan Mersin-Adana-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demiryolu projelerine entegre edilecek. Konya-Karaman hattında hizmet verecek tren, Konya'nın Kaşınhanı Yeni Mahallesi ve Çumra ilçesi ile Karaman'ın Demiryurt köyündeki istasyonlarda yolcu indirip bindirecek.
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